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Hayrunnise Dalkılıç ise notunda şunları yazdı:

'Sevgili polis abilerim, sizlere ve sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsem az kalır. Umarım bir an önce virüsten kurtuluruz. Hem dünyamız hem de ülkemiz tez vakitte sağlığına kavuşur ve Allah'a inanmaya başlarlar. Şunu unutmayın ki ülkemiz sizlere ve sağlık çalışanlarına çok minnettar. Gönderdiğimiz kekleri umarım beğenirsiniz. Sizleri çok seviyoruz, kendinize iyi bakın.'

Kale ve Battalgazi ilçelerinde de 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları gerçekleştirildi.