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Türkiye inşa ettirmişti: İsrail askerleri yerle bir etti

Türkiye inşa ettirmişti: İsrail askerleri yerle bir etti
29 Ocak 2025 Çarşamba

İsrail askerleri, üs yaptıkları Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinde geriye ağır yıkım bıraktı...

<p>İsrail askerlerinin işgal sırasında uluslararası hukuku çiğneyerek üs yaptığı ve kullanılamaz hale getirdiği Gazze Şeridi'ndeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesindeki büyük yıkım gün yüzüne çıktı.</p>
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İsrail askerlerinin işgal sırasında uluslararası hukuku çiğneyerek üs yaptığı ve kullanılamaz hale getirdiği Gazze Şeridi'ndeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesindeki büyük yıkım gün yüzüne çıktı.

<p>İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlattığı ve 471 gün süren saldırılar sırasında Gazze'nin orta kesiminde yer alan Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesini de işgal etti.</p>
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İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlattığı ve 471 gün süren saldırılar sırasında Gazze'nin orta kesiminde yer alan Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesini de işgal etti.

<p>Gazze'yi ikiye ayıran ve Netzarim olarak adlandırılan koridor üzerinde yer alan hastane İsrail ordusunca üs yapıldı.</p>
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Gazze'yi ikiye ayıran ve Netzarim olarak adlandırılan koridor üzerinde yer alan hastane İsrail ordusunca üs yapıldı.

<p>Varılan ateşkes sonrası İsrail askerlerinin bölgeden ayrılmasıyla Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesindeki ağır yıkım ortaya çıktı.</p>
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Varılan ateşkes sonrası İsrail askerlerinin bölgeden ayrılmasıyla Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesindeki ağır yıkım ortaya çıktı.

<p><b>- HASTANENİN BAZI BÖLÜMLERİ YANMIŞ</b></p><p>Tanınmayacak hale gelen hastanenin bir kısmının yandığı görülürken, hastanenin büyük kısmının tahrip edilmesi, camlarının neredeyse tamamının kırık olması dikkati çekiyor.</p>
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- HASTANENİN BAZI BÖLÜMLERİ YANMIŞ

Tanınmayacak hale gelen hastanenin bir kısmının yandığı görülürken, hastanenin büyük kısmının tahrip edilmesi, camlarının neredeyse tamamının kırık olması dikkati çekiyor.

<p>İç kısımlarında oluşan ağır hasar ve tahribat nedeniyle hastanenin mevcut koşullarda kullanılamaz halde olduğu görülüyor.</p>
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İç kısımlarında oluşan ağır hasar ve tahribat nedeniyle hastanenin mevcut koşullarda kullanılamaz halde olduğu görülüyor.

<p>İsrail askerlerinin tahrip ettikleri hastanenin bir bölümünü de çöplük olarak kullandığı ortaya çıktı. Hastanenin orta kesimindeki bu alana İsrail askerlerinin boş pet şişeler başta olmak üzere atıklarını attığı görüldü.</p>
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İsrail askerlerinin tahrip ettikleri hastanenin bir bölümünü de çöplük olarak kullandığı ortaya çıktı. Hastanenin orta kesimindeki bu alana İsrail askerlerinin boş pet şişeler başta olmak üzere atıklarını attığı görüldü.

<p>Bir zamanlar Gazze'nin en donanımlı hastanelerinden biri olan Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinin son hali, İsrail'in geride bıraktığı ağır yıkımı bir kez daha gözler önüne seriyor.</p>
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Bir zamanlar Gazze'nin en donanımlı hastanelerinden biri olan Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesinin son hali, İsrail'in geride bıraktığı ağır yıkımı bir kez daha gözler önüne seriyor.

<p><b>- GAZZE'DE ONKOLOJİ ÜNİTESİNE SAHİP TEK HASTANEYDİ</b></p><p>Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 2011-2017 yılları arasında Gazze Şeridi'nde inşa ettirdiği Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyordu.</p>
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- GAZZE'DE ONKOLOJİ ÜNİTESİNE SAHİP TEK HASTANEYDİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 2011-2017 yılları arasında Gazze Şeridi'nde inşa ettirdiği Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyordu.

<p>Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze Şeridi'nde onkoloji ünitesine sahip tek hastaneydi.</p>
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Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze Şeridi'nde onkoloji ünitesine sahip tek hastaneydi.

<p>Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, 15 aylık İsrail saldırıları nedeniyle Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinin de aralarında bulunduğu bölgedeki 34 hastanenin yarısından fazlası hizmet dışı kaldı.</p>
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, 15 aylık İsrail saldırıları nedeniyle Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinin de aralarında bulunduğu bölgedeki 34 hastanenin yarısından fazlası hizmet dışı kaldı.

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