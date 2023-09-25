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Türkiye ile ortak değerler üzerine geliştirdikleri ilişkileri gelecek dönemde de korumak istediklerini söyleyen Adzic, 'Bugün yapılan yardımın anlamı çok büyük. Türkiye'nin, Karadağ askerine verdiği desteğin bir göstergesidir bu yardım. Bir kez daha teşekkürlerimi iletmek isterim.' diye konuştu.