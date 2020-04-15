Koronavirüs Türkiye haritasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs (Covid-19) Türkiye haritasında illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde.
Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlılk Bakanı Koca Türkiye'deki son durumu açıkladı.
Bakan Koca, koronavirüsle (Covid-19) mücadele ile ilgili, Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızının düşüşe geçtiğini belirtti. İşte Covid-19 Türkiye haritası ve İstanbul, Ankara ve İzmir il il koronavirüs vaka dağılımı
KORONAVİRÜS TÜRKİYE HARİTASI İL İL
Geomatic isimli site Sağlık Bakanlığı verilerinden yola çıkarak, Türkiye koronavirüs vaka haritası yayınladı.
Söz konusu sitede vaka sayısının az olduğu yerler mor ile yoğunluğun fazla olduğu yerler kırmızı ile gösteriliyor. Zoom yaparak yaşadığınız bölgedeki cadde ve sokaklara kadar vakaları ayrıntılarıyla görmek mümkün.
Ayrıca vakanın sağlık durumu 4 ayrı başlıkta renklerle gösterilip haritada işaretleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan bilgilere göre koronavirüs (Covid-19) vaka ve ölü sayısında bir numaralı şehir en çok insanın yaşadığı il olan İstanbul'un ilçelerindeki durum merak ediliyor.
Koronavirüsün İstanbul merkezli yayılmasından dolayı özel araçlarla da şehir dışına çıkışlar yasaklandı. İstanbul'daki koronavirüs vaka sayısı ve detaylı coronavirüs haritası hakkında son durum bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.
İSTANBUL'UN İLÇELERİNDE KORONAVİRÜS DAĞILIMI
Avrupa Yakası'nda, vaka dağılımı Büyükçekmece ilçe merkezini geçtikten sonra, yazlıkların yoğun, kış nüfusunun düşük olduğu Kumburgaz'a doğru hızla azalıyor. Kamiloba, Celaliye, Selimpaşa, Silivri hattında hastalık yok denecek noktaya yaklaşıyor.
Avrupa yakasının düşük risk gruplu bir başka ilçesi ise kırsal kesime yayılan Çatalca. Koronavirüsü, çok sayıda köyün yer aldığı, ilçe merkezinde de yerleşimin şehre göre nispeten seyrek olduğu Çatalca'yı şimdilik pas geçmiş görünüyor. İstanbul ilçelere göre koronavirüs risk haritası ve ilçelere göre vaka dağılımı.
Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Esenler, Bahçelievler, Bayrampaşa, Bakırköy, Zeytinburnu ve Güngören'daki yoğun yerleşim merkezlerinden beslenen koronavirüs, tarihi yarımadayı da kucaklayıp, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli üzerinden Rumelihisarı'na kadar kâbus gibi yayılmış. İkinci köprüden sonra azalan yapılaşma Boğaz'ın buradan Karadeniz'e kadar uzanan bu kesiminde hastalığa geçit vermemek için direniyor.
İstanbul için en riskli bölge Esenler. Esenler nüfusa göre sıralama açısından İstanbul'daki 14. büyük ilçe, kilometrekare başına düşen kişi sayısı bakımından da 11. büyük ilçe ama Esenler'i sıkışıklık endeksine göre 1 numara yapan, toplam nüfusunun belli mahallelerde yoğunlaşması.
İstanbul'da en az riskli bölgeler şöyle: Çatalca, Şile, Adalar, Silivri, Büyükçekmece, Beykoz, Sarıyer, Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla.
İstanbul Türkiye'nin, Esenler İstanbul'un en riskli bölgesi. İstanbul toplam koronavirüs vaka sayısının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor.
ANKARA'DAKİ KORONAVİRÜS AÇISINDAN RİSKLİ İLÇELER
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Ankara haritasında merkezde vaka sayısı yüksek. Ankara'da 1000'e yakın koronavirüs hastası bulunuyor.
Ankara'nın merkez sayılabilecek Kızılay, Cebeci, Mamak ile Çankaya'nın özellikle Öveçler ve Oran arasındaki bölgesinde hasta yoğunluğu bulunsa da, vaka sayısı fazla değil.
Buralarda testleri pozitif çıkmış ancak fazla şikâyeti olmayan ve evde gözlem altında tutulan hastalar bulunuyor. Keçiören ve Yenimahalle'de ise hem yoğunluk çok hem de kritik vaka sayısı fazla.
Çankaya'nın Çayyolu ve Yaşamkent tarafında ise yoğunluk yok denecek kadar az.
Ankara'nın merkez ilçelerinde durumu kritik vaka sayıları, 'Etimesgut 4, Yenimahalle 9, Çankaya 6, Mamak, 1, Keçiören 5, Sincan 1' olarak biliniyor. Altındağ, Pursaklar ve Gölbaşında ise ciddi sayıda vaka olmadığı biliniyor.
İZMİR KORONAVİRÜS HARİTASINDA EN RİSKLİ İLÇELER
İzmir koronavirüs yoğunluk haritasında en çok vakaların Konak ilçesine bağlı Mithatpaşa Caddesi ile Karabağlar ilçesine bağlı İhsan Alyanak Mahallesi arasında olduğu görülüyor.
Güzelyalı, Göztepe, İnönü Caddesi, Eskiizmir Caddesi, Bozyaka, Hatay ve Üçkuyular'ı kapsayan alanda çok sayıda koronavirüs vakası ve coronavirüse bağlı ölümün yaşandığı gözlemleniyor.
İzmir'de koronavirüs vaka sayıları ilçeler bazında kıyı kesimlerinde yoğunlaşmış durumda.
İşte İzmir'in ilçelerindeki durum:
İzmir ilçeleri koronavirüs vaka dağılımı
İzmir ilçeleri koronavirüs vaka dağılımı
İzmir ilçeleri koronavirüs vaka dağılımı
İzmir ilçeleri koronavirüs vaka dağılımı
İzmir ilçeleri koronavirüs vaka dağılımı
İzmir ilçeleri koronavirüs vaka dağılımı
İzmir ilçeleri koronavirüs vaka dağılımı
İzmir ilçeleri koronavirüs vaka dağılımı
İzmir ilçeleri koronavirüs vaka dağılımı
Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak illerinin haritası da aşağıdaki gibidir.
KOCAELİ KORONAVİRÜS HARİTASI VAKA DAĞILIMI
ZONGULDAK KORONAVİRÜS HARİTASI VAKA DAĞILIMI