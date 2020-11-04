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  • Türkiye Kupası'nda inanılmaz olay! Maçı bıraktılar, 90+5'te ortalık karıştı

Türkiye Kupası'nda inanılmaz olay! Maçı bıraktılar, 90+5'te ortalık karıştı

Türkiye Kupası'nda inanılmaz olay! Maçı bıraktılar, 90+5'te ortalık karıştı
04 Kasım 2020 Çarşamba

Türkiye Kupası'nda oynanan Ankaraspor - Pazarspor maçında ilginç olaylar yaşandı.

<p>Süper Lig takımlarının da dahil olduğu Türkiye Kupası 3. turunda maçlar oynanmaya devam ediyor.</p>
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Süper Lig takımlarının da dahil olduğu Türkiye Kupası 3. turunda maçlar oynanmaya devam ediyor.

<p><br></p><p>Kupada ilginç sonuçlar gelmeye devam ederken TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor ile 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Pazarspor arasında oynanan mücadelede enteresan anlar yaşandı.</p>
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Kupada ilginç sonuçlar gelmeye devam ederken TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor ile 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Pazarspor arasında oynanan mücadelede enteresan anlar yaşandı.

<p>Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Pazarspor'u 3-1 yenerek 4. tura yükseldi.</p>
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Pazarspor'u 3-1 yenerek 4. tura yükseldi.

<p><b>TOP AĞLARA GİTTİ </b></p><p>Maçın son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Son bölümde 2-1 Ankaraspor öndeyken duran top kazanan Pazarspor, ceza sahasında yaşanan karambol sonrası Can Muhammet Vural'la topu filelere gönderdi.</p>
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TOP AĞLARA GİTTİ

Maçın son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Son bölümde 2-1 Ankaraspor öndeyken duran top kazanan Pazarspor, ceza sahasında yaşanan karambol sonrası Can Muhammet Vural'la topu filelere gönderdi.

<p><b>HAKEM İPTAL ETTİ </b></p><p><br></p>
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HAKEM İPTAL ETTİ


<p>Konuk ekip beraberlik golü sevinci yaşarken hakem Fatih Tokail, kaleciye faul yapıldı gerekçesiyle golü iptal etti.</p>
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Konuk ekip beraberlik golü sevinci yaşarken hakem Fatih Tokail, kaleciye faul yapıldı gerekçesiyle golü iptal etti.

<p><b>CAFER AYDIN ÇOK SİNİRLENDİ </b></p><p>Pazarspor'da geçtiğimiz haftalarda göreve gelen ve çıkışın mimarlarından olan Cafer Aydın da bu pozisyona çok sinirlendi.</p>
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CAFER AYDIN ÇOK SİNİRLENDİ

Pazarspor'da geçtiğimiz haftalarda göreve gelen ve çıkışın mimarlarından olan Cafer Aydın da bu pozisyona çok sinirlendi.

<p><b>HAREKETSİZ KALDILAR </b></p><p>Daha sonra hakemin bu kararı üzerine yoğun itirazlarda bulunan Pazarsporlu futbolcular, maçı bıraktı ve oldukları yerde hareketsiz kaldı.</p>
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HAREKETSİZ KALDILAR

Daha sonra hakemin bu kararı üzerine yoğun itirazlarda bulunan Pazarsporlu futbolcular, maçı bıraktı ve oldukları yerde hareketsiz kaldı.

<p><b>MAÇ SONU BÜYÜK TARTIŞMA </b></p><p>Ankaraspor da bu durumunu değerlendirerek 90 5. dakikada bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 3-1 kazandı. Karşılaşma sonrasında da iki takım oyuncuları arasında kısa bir süre tartışma yaşandı.</p>
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MAÇ SONU BÜYÜK TARTIŞMA

Ankaraspor da bu durumunu değerlendirerek 90 5. dakikada bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 3-1 kazandı. Karşılaşma sonrasında da iki takım oyuncuları arasında kısa bir süre tartışma yaşandı.

<p><b>ÜMRANİYESPOR 0-1 KIRKLARELİSPOR</b><br></p><p>Kupada günün en büyük sürprizlerinden birine 2. Lig ekibi Kırklarelispor imza attı. Yeşil beyazlılar, Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0'la geçerek tur atladı.</p>
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ÜMRANİYESPOR 0-1 KIRKLARELİSPOR

Kupada günün en büyük sürprizlerinden birine 2. Lig ekibi Kırklarelispor imza attı. Yeşil beyazlılar, Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0'la geçerek tur atladı.

<p><b>GÜNÜN SONUÇLARI </b></p><p>Ankaraspor 3-1 Pazarspor</p><p>Bandırmaspor 3-1 Belediye Derince</p><p>Boluspor 2-1 Hacettepe SK</p>
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GÜNÜN SONUÇLARI

Ankaraspor 3-1 Pazarspor

Bandırmaspor 3-1 Belediye Derince

Boluspor 2-1 Hacettepe SK

<p>Giresunspor 2-0 Tekirdağspor</p><p>Hekimoğlu Trabzon 2-1 Yeni Orduspor</p><p>Keçiörengücü 6-0 Büyükçekmece Tepecikspor</p>
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Giresunspor 2-0 Tekirdağspor

Hekimoğlu Trabzon 2-1 Yeni Orduspor

Keçiörengücü 6-0 Büyükçekmece Tepecikspor

<p>Manisa FK 2-0 Gümüşhanespor</p><p>Menemenspor 8-9 24 Erzincanspor (Penaltılarla)</p>
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Manisa FK 2-0 Gümüşhanespor

Menemenspor 8-9 24 Erzincanspor (Penaltılarla)

<p><b>Dün oynanan karşılaşmaların sonuçları ise şöyle; </b></p><p>Balıkesirspor-Esenler Erokspor: 2-2 (Penaltılarda 5-6)</p><p>Tuzlaspor-Bayburt İl Özel İdare: 2-1</p><p>Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor: 2-1</p><p>Altay-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-2</p><p>Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 6-2</p><p>MKE Ankaragücü-Kocaelispor: 1-2</p>
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Dün oynanan karşılaşmaların sonuçları ise şöyle;

Balıkesirspor-Esenler Erokspor: 2-2 (Penaltılarda 5-6)

Tuzlaspor-Bayburt İl Özel İdare: 2-1

Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor: 2-1

Altay-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 6-2

MKE Ankaragücü-Kocaelispor: 1-2

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