Süper Lig takımlarının da dahil olduğu Türkiye Kupası 3. turunda maçlar oynanmaya devam ediyor.
Kupada ilginç sonuçlar gelmeye devam ederken TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor ile 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Pazarspor arasında oynanan mücadelede enteresan anlar yaşandı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Pazarspor'u 3-1 yenerek 4. tura yükseldi.
TOP AĞLARA GİTTİ
Maçın son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Son bölümde 2-1 Ankaraspor öndeyken duran top kazanan Pazarspor, ceza sahasında yaşanan karambol sonrası Can Muhammet Vural'la topu filelere gönderdi.
HAKEM İPTAL ETTİ
Konuk ekip beraberlik golü sevinci yaşarken hakem Fatih Tokail, kaleciye faul yapıldı gerekçesiyle golü iptal etti.
CAFER AYDIN ÇOK SİNİRLENDİ
Pazarspor'da geçtiğimiz haftalarda göreve gelen ve çıkışın mimarlarından olan Cafer Aydın da bu pozisyona çok sinirlendi.
HAREKETSİZ KALDILAR
Daha sonra hakemin bu kararı üzerine yoğun itirazlarda bulunan Pazarsporlu futbolcular, maçı bıraktı ve oldukları yerde hareketsiz kaldı.
MAÇ SONU BÜYÜK TARTIŞMA
Ankaraspor da bu durumunu değerlendirerek 90 5. dakikada bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 3-1 kazandı. Karşılaşma sonrasında da iki takım oyuncuları arasında kısa bir süre tartışma yaşandı.
ÜMRANİYESPOR 0-1 KIRKLARELİSPOR
Kupada günün en büyük sürprizlerinden birine 2. Lig ekibi Kırklarelispor imza attı. Yeşil beyazlılar, Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0'la geçerek tur atladı.
GÜNÜN SONUÇLARI
Ankaraspor 3-1 Pazarspor
Bandırmaspor 3-1 Belediye Derince
Boluspor 2-1 Hacettepe SK
Giresunspor 2-0 Tekirdağspor
Hekimoğlu Trabzon 2-1 Yeni Orduspor
Keçiörengücü 6-0 Büyükçekmece Tepecikspor
Manisa FK 2-0 Gümüşhanespor
Menemenspor 8-9 24 Erzincanspor (Penaltılarla)
Dün oynanan karşılaşmaların sonuçları ise şöyle;
Balıkesirspor-Esenler Erokspor: 2-2 (Penaltılarda 5-6)
Tuzlaspor-Bayburt İl Özel İdare: 2-1
Adanaspor-68 Aksaray Belediyespor: 2-1
Altay-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 6-2
MKE Ankaragücü-Kocaelispor: 1-2