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Yusuf, 'Yıkılmak üzere olan çarşıyı yeniden onararak şehrin hizmetine sunduk. Burada her türlü eşya satılmıyor. Sadece kültürel değeri olan ve el işçiliği ürünler bulunuyor. Bu şekilde şehrin tarihine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz.' dedi.