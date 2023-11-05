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Türkiye tek yürek oldu! Eller Gazze için semaya açıldı

Türkiye tek yürek oldu! Eller Gazze için semaya açıldı
5 Kasım 2023 Pazar

Ülke genelindeki birçok camide yatsı namazı öncesinde Gazze için dua edildi.

<p>Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde uygulanan 'Gazze için duaya duruyoruz' programı kapsamında, Erzurum'da vatandaşlar tarihi Lalapaşa Camisinde yatsı namazı öncesinde dua etti.</p>
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Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde uygulanan 'Gazze için duaya duruyoruz' programı kapsamında, Erzurum'da vatandaşlar tarihi Lalapaşa Camisinde yatsı namazı öncesinde dua etti.

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<p>Bingöl'de vatandaşlar Ulu Camide yatsı namazı öncesinde dua etti.</p>
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Bingöl'de vatandaşlar Ulu Camide yatsı namazı öncesinde dua etti.

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<p><b>Hakkari'de Gazze için camilerde dua edildi.</b></p>
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Hakkari'de Gazze için camilerde dua edildi.

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<p><b>Şanlıurfa'da, Gazze için camilerde dua edildi.</b></p>
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Şanlıurfa'da, Gazze için camilerde dua edildi.

<p>Şanlıurfalı vatandaşlar tarihi Dergah Camisinde yatsı namazı sonrası dua etti.</p>
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Şanlıurfalı vatandaşlar tarihi Dergah Camisinde yatsı namazı sonrası dua etti.

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<p><b>Trabzon'da Gazze için camilerde dua edildi.</b></p>
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Trabzon'da Gazze için camilerde dua edildi.

<p>Trabzon'da vatandaşlar İskenderpaşa Caminde yatsı namazı öncesinde dua etti.</p>
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Trabzon'da vatandaşlar İskenderpaşa Caminde yatsı namazı öncesinde dua etti.

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<p><b>Mersin'de Filistinliler için dua edildi</b></p>
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Mersin'de Filistinliler için dua edildi

<p> İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde dua edildi.</p>
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İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde dua edildi.

<p><b>Eskişehir'de Gazze için camilerde dua edildi</b></p>
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Eskişehir'de Gazze için camilerde dua edildi

<p>Eskişehir'de vatandaşlar Mahmud Sami Ramazanoğlu Cami Külliyesi'nde yatsı namazı öncesinde dua etti.<br></p>
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Eskişehir'de vatandaşlar Mahmud Sami Ramazanoğlu Cami Külliyesi'nde yatsı namazı öncesinde dua etti.

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<p><b>Adıyaman'da, Gazze için camilerde dua edildi</b></p>
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Adıyaman'da, Gazze için camilerde dua edildi

<p>Adıyamanlı vatandaşlar Yenipınar Camisinde yatsı namazı sonrası dua etti.</p>
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Adıyamanlı vatandaşlar Yenipınar Camisinde yatsı namazı sonrası dua etti.

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<p><b>Ardahan'da Gazzeliler için dua edildi</b></p>
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Ardahan'da Gazzeliler için dua edildi

<p> İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Serhat Ulu Camisi'nde dua edildi.<br></p>
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İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Serhat Ulu Camisi'nde dua edildi.

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<p>Çorum'da, Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki organizasyonu kapsamında, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Akşemseddin Camisi'nde dua edildi.</p>
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Çorum'da, Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki organizasyonu kapsamında, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Akşemseddin Camisi'nde dua edildi.

<p>Gaziantep ve çevre illerde 'Gazze İçin Duaya Duruyoruz' programı düzenlendi</p>
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Gaziantep ve çevre illerde 'Gazze İçin Duaya Duruyoruz' programı düzenlendi

<p>Malatya'da Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki organizasyonu kapsamında, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Kernek Karagözlüler Camisinde dua edildi.</p>
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Malatya'da Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki organizasyonu kapsamında, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Kernek Karagözlüler Camisinde dua edildi.

<p>Kayseri'de Gazze için camilerde dua edildi</p>
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Kayseri'de Gazze için camilerde dua edildi

<p>Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde uygulanan 'Gazze için duaya duruyoruz' programı kapsamında, Kayseri'de vatandaşlar kentteki camilerde dua etti.</p>
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Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde uygulanan 'Gazze için duaya duruyoruz' programı kapsamında, Kayseri'de vatandaşlar kentteki camilerde dua etti.

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<p>Van'da, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.</p>
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Van'da, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.

<p>Trakya'daki camilerde Filistin için dua edildi. Tekirdağ'da başta Rüstempaşa Camii olmak üzere tüm camilerde yatsı namazının ardından vatandaşlar, şehitler ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti.</p>
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Trakya'daki camilerde Filistin için dua edildi. Tekirdağ'da başta Rüstempaşa Camii olmak üzere tüm camilerde yatsı namazının ardından vatandaşlar, şehitler ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti.

<p><b>Uşak'ta camilerde Gazze için dua edildi</b></p>
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Uşak'ta camilerde Gazze için dua edildi

<p>Özdemir Mahallesi'ndeki Ulu Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Namazın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.</p>
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Özdemir Mahallesi'ndeki Ulu Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Namazın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

<p>Trakya'daki camilerde Filistinliler için dua edildi</p>
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Trakya'daki camilerde Filistinliler için dua edildi

<p>Edirne'deki Eski Cami'de İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.</p>
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Edirne'deki Eski Cami'de İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

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