Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde uygulanan 'Gazze için duaya duruyoruz' programı kapsamında, Erzurum'da vatandaşlar tarihi Lalapaşa Camisinde yatsı namazı öncesinde dua etti.
Bingöl'de vatandaşlar Ulu Camide yatsı namazı öncesinde dua etti.
Hakkari'de Gazze için camilerde dua edildi.
Şanlıurfa'da, Gazze için camilerde dua edildi.
Şanlıurfalı vatandaşlar tarihi Dergah Camisinde yatsı namazı sonrası dua etti.
Trabzon'da Gazze için camilerde dua edildi.
Trabzon'da vatandaşlar İskenderpaşa Caminde yatsı namazı öncesinde dua etti.
Mersin'de Filistinliler için dua edildi
İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde dua edildi.
Eskişehir'de Gazze için camilerde dua edildi
Eskişehir'de vatandaşlar Mahmud Sami Ramazanoğlu Cami Külliyesi'nde yatsı namazı öncesinde dua etti.
Adıyaman'da, Gazze için camilerde dua edildi
Adıyamanlı vatandaşlar Yenipınar Camisinde yatsı namazı sonrası dua etti.
Ardahan'da Gazzeliler için dua edildi
İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Serhat Ulu Camisi'nde dua edildi.
Çorum'da, Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki organizasyonu kapsamında, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Akşemseddin Camisi'nde dua edildi.
Gaziantep ve çevre illerde 'Gazze İçin Duaya Duruyoruz' programı düzenlendi
Malatya'da Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki organizasyonu kapsamında, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Kernek Karagözlüler Camisinde dua edildi.
Kayseri'de Gazze için camilerde dua edildi
Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde uygulanan 'Gazze için duaya duruyoruz' programı kapsamında, Kayseri'de vatandaşlar kentteki camilerde dua etti.
Van'da, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.
Trakya'daki camilerde Filistin için dua edildi. Tekirdağ'da başta Rüstempaşa Camii olmak üzere tüm camilerde yatsı namazının ardından vatandaşlar, şehitler ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti.
Uşak'ta camilerde Gazze için dua edildi
Özdemir Mahallesi'ndeki Ulu Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Namazın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
Trakya'daki camilerde Filistinliler için dua edildi
Edirne'deki Eski Cami'de İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.