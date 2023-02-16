UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor, sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşıyor.
FUTBOL DÜNYASI TEK YÜREK OLDU
Trabzonspor Kulübü tarafından davet edilen Süper Lig takımı başkanlarından olumlu geri dönüş alındı.
Ayrıca tüm takım taraftarları da karşılaşmayı tribünlerden izleyebilecek.
Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edilecek.
Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıkacak.
Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi. Maça gelecek taraftarlardan toplanacak oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderilecek.
Maç öncesi, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin başladığı saate vurgu yapılarak 4 dakika 17 saniye boyunca taraftarlar tribünlerde sessiz kalacak.
İşte ezeli rakiplerin yan yana geldiği anlardan görüntüler...