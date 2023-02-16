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Türkiye tek yürek oldu! Trabzon'da bir maçtan daha fazlası

Türkiye tek yürek oldu! Trabzon'da bir maçtan daha fazlası
16 Şubat 2023 Perşembe

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçında Basel'i konuk ediyor. Tüm gelirleri depremzedelere bağışlanacak olan maçta Türkiye, tek yürek oldu. 4 büyüklerin taraftarı bu karşılaşmada yan yana geldi. İşte detaylar...

<p>UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor, sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşıyor.</p>
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UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor, sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşıyor.

<p><b>FUTBOL DÜNYASI TEK YÜREK OLDU</b></p><p>Trabzonspor Kulübü tarafından davet edilen Süper Lig takımı başkanlarından olumlu geri dönüş alındı.</p>
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FUTBOL DÜNYASI TEK YÜREK OLDU

Trabzonspor Kulübü tarafından davet edilen Süper Lig takımı başkanlarından olumlu geri dönüş alındı.

<p>Ayrıca tüm takım taraftarları da karşılaşmayı tribünlerden izleyebilecek.</p>
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Ayrıca tüm takım taraftarları da karşılaşmayı tribünlerden izleyebilecek.

<p>Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edilecek.</p>
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Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edilecek.

<p>Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıkacak.</p>
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Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıkacak.

<p>Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi. Maça gelecek taraftarlardan toplanacak oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderilecek.</p>
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Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi. Maça gelecek taraftarlardan toplanacak oyuncaklar, depremzede çocuklara gönderilecek.

<p>Maç öncesi, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin başladığı saate vurgu yapılarak 4 dakika 17 saniye boyunca taraftarlar tribünlerde sessiz kalacak.</p>
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Maç öncesi, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin başladığı saate vurgu yapılarak 4 dakika 17 saniye boyunca taraftarlar tribünlerde sessiz kalacak.

<p><b>İşte ezeli rakiplerin yan yana geldiği anlardan görüntüler...</b></p>
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İşte ezeli rakiplerin yan yana geldiği anlardan görüntüler...

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