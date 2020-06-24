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Barış ipeğinin en çok tercih edilen kumaş türü olduğunu ifade eden İleri, 'Sadece barış ipeği isteyen, 'ben giydiğim ipekte o canlının ölmesini istemiyorum' diyen bir kitle var, bilinçli bir kitle diyoruz bunlara. Avrupa'da da böyle bir kitle tarafından bunlar talep ediliyor. El emeği dediğimiz şeyi şu an dünya istiyor, dolayısıyla eğer üreticilerimiz de bunu bu şekilde yapmak için çaba sarf ederlerse inanın dünyada da çok daha farklı bir Hatay ipeği gündeme gelir.' diye konuştu.