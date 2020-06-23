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ÇALIŞANLARDA KORONAVİRÜSE RASTLANMADI

Vardiya sistemiyle yoğun çalışma yürütülen projede çalışan yaklaşık 5 bin kişilik ekipte, koronavirüs vakasının olmadığını da aktaran Ünsal, 'Pandemi sürecinin başlaması ile beraber ilk başta tabi ki biz de çok katı tedbirler alıp, şantiyemizi karantinaya aldık. Bütün personelimizi şantiyemizde yatırdık. Şantiye ve bölgede ateş ölçümü, eldiven ve hijyen kuralları kapsamında ciddi önlemler aldık. Dışarıyla teması tamamen keserek izolasyon sağladık. İnsanların birbiriyle olan temaslarını azaltmaya çalıştık. Bu şekilde tamamen şantiyemize koronavirüsün girmesini engelledik. Allah'a çok şükür ki şu ana kadar da şantiyemizde böyle bir vaka yaşanmadı” dedi.



