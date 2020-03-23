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Türkiye'de Kovid-19 önlemleri

Türkiye'de Kovid-19 önlemleri
23 Mart 2020 Pazartesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlar haftanın ilk gününde büyük çoğunlukla evlerinden dışarı çıkmadı. Gaziantep'in Araban ilçesinde 65 yaş üstü olanların ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekiplerince karşılanıyor.

<p>Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tedbir alınmaya devam ediliyor. </p>
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Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tedbir alınmaya devam ediliyor. 

<p>Gaziantep'in Araban ilçesinde 65 yaş üstü olanların ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekiplerince karşılanıyor. </p>
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Gaziantep'in Araban ilçesinde 65 yaş üstü olanların ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekiplerince karşılanıyor. 

<p>Araban Kaymakamı Abdulhamid Mutlu (sağ3), ilçede destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması çalışmasına katıldı.</p>
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Araban Kaymakamı Abdulhamid Mutlu (sağ3), ilçede destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması çalışmasına katıldı.

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<p>Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlar haftanın ilk gününde büyük çoğunlukla evlerinden dışarı çıkmadı.</p>
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlar haftanın ilk gününde büyük çoğunlukla evlerinden dışarı çıkmadı.

<p>Üsküdar Sahili boş kalırken, trafikte yoğunluğun yaşanmadığı görüldü.</p>
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Üsküdar Sahili boş kalırken, trafikte yoğunluğun yaşanmadığı görüldü.

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<p>Fatih Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemleri devam ediyor. </p>
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Fatih Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemleri devam ediyor. 

<p>Sağlık İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri tarafından, ilçedeki eczanelerde program çerçevesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.<br></p>
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Sağlık İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri tarafından, ilçedeki eczanelerde program çerçevesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

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