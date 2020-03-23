Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tedbir alınmaya devam ediliyor.
Gaziantep'in Araban ilçesinde 65 yaş üstü olanların ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekiplerince karşılanıyor.
Araban Kaymakamı Abdulhamid Mutlu (sağ3), ilçede destek hatlarını arayarak yardım talebinde bulunanların ihtiyaçlarının karşılanması çalışmasına katıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlar haftanın ilk gününde büyük çoğunlukla evlerinden dışarı çıkmadı.
Üsküdar Sahili boş kalırken, trafikte yoğunluğun yaşanmadığı görüldü.
Fatih Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemleri devam ediyor.
Sağlık İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekipleri tarafından, ilçedeki eczanelerde program çerçevesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.