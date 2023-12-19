Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 26 hasta ve beraberindeki 32 refakatçi daha Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait uçakla dün tedavi için Türkiye'ye getirildi.
Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan MSB'ye ait C-130 tipi uçak, 26 hasta, 32 refakatçi ve sağlık personeliyle Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.
Uçaktaki yaralıları ve refakatçilerini Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay karşıladı.
DİKKAT ÇEKEN AN
Uçaktan inen bir Filistinlinin Etimesgut Havaalanı'nın pistine; secde edip öpüp şükretmesi görenleri duygulandırdı.
Filistinli adam Allah'a şükrünü şehadet parmağını kaldırarak gösterdi.