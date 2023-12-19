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Türkiye'de şükür secdesi... Böyle görüntülendi

Türkiye'de şükür secdesi... Böyle görüntülendi
19 Aralık 2023 Salı

Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 26 hasta ve beraberindeki 32 refakatçi daha Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi. Bir Filistinlinin uçaktan iner inmez Etimesgut Havaalanı'nın pistine secde etmesi duygulandırdı.

<p>Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 26 hasta ve beraberindeki 32 refakatçi daha Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait uçakla dün tedavi için Türkiye'ye getirildi.</p>
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Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 26 hasta ve beraberindeki 32 refakatçi daha Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait uçakla dün tedavi için Türkiye'ye getirildi.

<p>Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan MSB'ye ait C-130 tipi uçak, 26 hasta, 32 refakatçi ve sağlık personeliyle Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi. </p>
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Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan MSB'ye ait C-130 tipi uçak, 26 hasta, 32 refakatçi ve sağlık personeliyle Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.

<p>Uçaktaki yaralıları ve refakatçilerini Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay karşıladı.</p>
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Uçaktaki yaralıları ve refakatçilerini Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay karşıladı.

<p><b>DİKKAT ÇEKEN AN<br><br></b></p><p>Uçaktan inen bir Filistinlinin Etimesgut Havaalanı'nın pistine; secde edip öpüp şükretmesi görenleri duygulandırdı.</p>
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DİKKAT ÇEKEN AN

Uçaktan inen bir Filistinlinin Etimesgut Havaalanı'nın pistine; secde edip öpüp şükretmesi görenleri duygulandırdı.

<p>Filistinli adam Allah'a şükrünü şehadet parmağını kaldırarak gösterdi.</p>
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Filistinli adam Allah'a şükrünü şehadet parmağını kaldırarak gösterdi.

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