Fiat – Egea
Egea FIAT'ın Türkiye'de ürettiği otomobillerin başında geliyor. C segmentte FIAT'ın Avrupa'daki yüzü olan Egea yerli üretim yapan modeller arasında satış rakamları ile de dikkat çekiyor.
Fiat – Egea
Egea son olarak birkaç yıl önce yeni yüzü ve makyajlı kasası ile üretilmeye başlamıştı
Fiat – Doblo
Doblo uzun yıllardır Türkiye'de üretilen ve Türk insanının da benimsediği otomobillerden oldu
Fiat – Doblo
Doblo'nun farklı açılardan görünümü
Fiat – Fiorino
FIAT'ın yerli üretime tabi olan modellerinden Doblo'nun erkek kardeşi Fiorino...
Fiat – Fiorino
Fiat – Fiorino
Fiat – Linea
Fiat – Linea
Fiat – Linea
Peugeot – Bipper
Peugeot – Bipper
Peugeot – Bipper
Citroen – Nemo
Citroen – Nemo
Citroen – Nemo
Renault – Megane
Renault – Megane
Renault – Megane
Renault – Megane
Renault – Clio
Renault – Clio
Renault – Clio
Renault – Clio
Renault – Clio
Renault – Clio
Renault – Clio
Ford – Transit
Ford – Transit
Ford – Transit
Ford – Courier
Ford – Courier
Ford – Courier
Ford - Custom
Ford - Custom
Hyundai – i10
Hyundai – i10
Hyundai – i10
Hyundai – i10
Hyundai – i10
Hyundai – i20
Hyundai – i20
Hyundai – i20
Hyundai – i20
Toyota – Corolla
Toyota – Corolla
Toyota – Corolla
Toyota – Corolla
Toyota – Corolla
Toyota – Verso
Toyota – Verso
Toyota – Verso
Toyota – Ch-R
Toyota – Ch-R
Toyota – Ch-R
Toyota – Ch-R
İsuzu – D-Max
İsuzu – D-Max
İsuzu – D-Max
Honda - Civic
NOT: Türkiye'deki fabrikalarını kapatma kararı alan Honda Civic için kredi desteği verilip verilmeyeceği bilinmiyor. Bankanıza danışın.
Honda - Civic
Honda - Civic
Honda - Civic
Honda - Civic
Honda - Civic
Opel – Combo
Opel – Combo
Opel – Combo
Opel – Combo