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Türkiye'de üretilen otomobiller hangileri? İşte kredi verilen yerli üretim otomobiller

Türkiye'de üretilen otomobiller hangileri? İşte kredi verilen yerli üretim otomobiller
01 Haziran 2020 Pazartesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi ve finansman desteği açıklandı. Ev ve otomobil alacak vatandaşlar kredi destek paketinin şartlarını ve ayrıntılarını araştırmaya başladı. Özellikle otomobil alacak vatandaşlar için tek şart kredi verilecek aracın yerli üretime sahip olması. Yani Türkiye'de üretilip istihdam ve ekonomiye katkı sağlıyor olması. Peki bu araçlar hangileri? Nasıl görünüyorlar? İşte Türkiye'de üretilen otomobiller ve kredi verilen arabaları üreten otomobil firmaları…

<p>Fiat – Egea<br><br>Egea FIAT'ın Türkiye'de ürettiği otomobillerin başında geliyor. C segmentte FIAT'ın Avrupa'daki yüzü olan Egea yerli üretim yapan modeller arasında satış rakamları ile de dikkat çekiyor.</p>
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Fiat – Egea

Egea FIAT'ın Türkiye'de ürettiği otomobillerin başında geliyor. C segmentte FIAT'ın Avrupa'daki yüzü olan Egea yerli üretim yapan modeller arasında satış rakamları ile de dikkat çekiyor.

<p>Fiat – Egea</p><p><br></p><p>Egea son olarak birkaç yıl önce yeni yüzü ve makyajlı kasası ile üretilmeye başlamıştı</p>
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Fiat – Egea


Egea son olarak birkaç yıl önce yeni yüzü ve makyajlı kasası ile üretilmeye başlamıştı

<p>Fiat – Doblo<br></p><p><br></p><p>Doblo uzun yıllardır Türkiye'de üretilen ve Türk insanının da benimsediği otomobillerden oldu</p>
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Fiat – Doblo


Doblo uzun yıllardır Türkiye'de üretilen ve Türk insanının da benimsediği otomobillerden oldu

<p>Fiat – Doblo</p><p><br></p><p>Doblo'nun farklı açılardan görünümü</p>
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Fiat – Doblo


Doblo'nun farklı açılardan görünümü

<p>Fiat – Fiorino<br></p><p><br></p><p>FIAT'ın yerli üretime tabi olan modellerinden Doblo'nun erkek kardeşi Fiorino...</p>
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Fiat – Fiorino


FIAT'ın yerli üretime tabi olan modellerinden Doblo'nun erkek kardeşi Fiorino...

<p>Fiat – Fiorino</p>
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Fiat – Fiorino

<p>Fiat – Fiorino</p>
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Fiat – Fiorino

<p>Fiat – Linea</p>
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Fiat – Linea

<p>Fiat – Linea</p>
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Fiat – Linea

<p>Fiat – Linea</p>
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Fiat – Linea

<p>Peugeot – Bipper</p>
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Peugeot – Bipper

<p>Peugeot – Bipper</p>
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Peugeot – Bipper

<p>Peugeot – Bipper</p>
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Peugeot – Bipper

<p>Citroen – Nemo<br></p>
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Citroen – Nemo

<p>Citroen – Nemo</p>
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Citroen – Nemo

<p>Citroen – Nemo</p>
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Citroen – Nemo

<p>Renault – Megane</p>
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Renault – Megane

<p>Renault – Megane</p>
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Renault – Megane

<p>Renault – Megane</p>
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Renault – Megane

<p>Renault – Megane</p>
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Renault – Megane

<p>Renault – Clio</p>
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Renault – Clio

<p>Renault – Clio</p>
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Renault – Clio

<p>Renault – Clio</p>
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Renault – Clio

<p>Renault – Clio</p>
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Renault – Clio

<p>Renault – Clio</p>
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Renault – Clio

<p>Renault – Clio</p>
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Renault – Clio

<p>Renault – Clio</p>
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Renault – Clio

<p>Ford – Transit</p>
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Ford – Transit

<p>Ford – Transit</p>
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Ford – Transit

<p>Ford – Transit</p>
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Ford – Transit

<p>Ford – Courier</p>
31
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Ford – Courier

<p>Ford – Courier</p>
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Ford – Courier

<p>Ford – Courier</p>
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Ford – Courier

<p>Ford - Custom</p>
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Ford - Custom

<p>Ford - Custom</p>
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Ford - Custom

<p>Hyundai – i10</p>
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Hyundai – i10

<p>Hyundai – i10</p>
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Hyundai – i10

<p>Hyundai – i10</p>
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Hyundai – i10

<p>Hyundai – i10</p>
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Hyundai – i10

<p>Hyundai – i10</p>
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Hyundai – i10

<p>Hyundai – i20</p>
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Hyundai – i20

<p>Hyundai – i20</p>
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Hyundai – i20

<p>Hyundai – i20</p>
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69

Hyundai – i20

<p>Hyundai – i20</p>
44
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69

Hyundai – i20

<p>Toyota – Corolla</p>
45
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69

Toyota – Corolla

<p>Toyota – Corolla</p>
46
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69

Toyota – Corolla

<p>Toyota – Corolla</p>
47
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69

Toyota – Corolla

<p>Toyota – Corolla</p>
48
/
69

Toyota – Corolla

<p>Toyota – Corolla</p>
49
/
69

Toyota – Corolla

<p>Toyota – Verso</p>
50
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69

Toyota – Verso

<p>Toyota – Verso</p>
51
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69

Toyota – Verso

<p>Toyota – Verso</p>
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Toyota – Verso

<p>Toyota – Ch-R</p>
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Toyota – Ch-R

<p>Toyota – Ch-R</p>
54
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69

Toyota – Ch-R

<p>Toyota – Ch-R</p>
55
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69

Toyota – Ch-R

<p>Toyota – Ch-R</p>
56
/
69

Toyota – Ch-R

<p>İsuzu – D-Max</p>
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İsuzu – D-Max

<p>İsuzu – D-Max</p>
58
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69

İsuzu – D-Max

<p>İsuzu – D-Max</p>
59
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69

İsuzu – D-Max

<p>Honda - Civic<br><br>NOT: Türkiye'deki fabrikalarını kapatma kararı alan Honda Civic için kredi desteği verilip verilmeyeceği bilinmiyor. Bankanıza danışın.</p>
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Honda - Civic

NOT: Türkiye'deki fabrikalarını kapatma kararı alan Honda Civic için kredi desteği verilip verilmeyeceği bilinmiyor. Bankanıza danışın.

<p>Honda - Civic</p>
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Honda - Civic

<p>Honda - Civic</p>
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69

Honda - Civic

<p>Honda - Civic</p>
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Honda - Civic

<p>Honda - Civic</p>
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69

Honda - Civic

<p>Honda - Civic</p>
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69

Honda - Civic

<p>Opel – Combo</p>
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69

Opel – Combo

<p>Opel – Combo</p>
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69

Opel – Combo

<p>Opel – Combo</p>
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69

Opel – Combo

<p>Opel – Combo</p>
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Opel – Combo

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