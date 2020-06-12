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Kara sularımızdan itibaren yaklaşık 1050 NM (2000 km)’lik rota boyunca gerçekleşen ve 8 saat süren görev kapsamında komuta kontrol usulleri denenmiş; havada yakıt ikmal, deniz-hava müşterek eğitimi ile hava ve deniz resmi aktarım eğitimleri icra edilmiştir.