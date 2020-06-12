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  • Türkiye'den Akdeniz'de gövde gösterisi: 17 uçak, 8 fırkateyn...

Türkiye'den Akdeniz'de gövde gösterisi: 17 uçak, 8 fırkateyn...

Türkiye'den Akdeniz'de gövde gösterisi: 17 uçak, 8 fırkateyn...
12 Haziran 2020 Cuma

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait uçakların, Deniz Kuvvetlerine ait gemilerle uzak mesafe harekât görevlerinin kesintisiz olarak icra edilmesini denemek ve geliştirmek maksadıyla Akdeniz'de eğitim faaliyetleri icra ettiğini açıkladı.

<p>Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz Akdeniz’de Müşterek Açık Deniz Eğitimi icra etti' denildi.</p>
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz Akdeniz’de Müşterek Açık Deniz Eğitimi icra etti' denildi.

<p>Bakanlığın açıklamasının tamamı şu şekilde:</p><p><br></p>
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Bakanlığın açıklamasının tamamı şu şekilde:


<p>Türkiye’deki harekât merkezlerinden komuta edilerek uzak mesafe harekât görevlerinin kesintisiz olarak icra edilmesini denemek ve geliştirmek maksadıyla 11 Haziran 2020 tarihinde Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri unsurlarımızın katılımıyla “Açık Deniz Eğitimi” gerçekleştirilmiştir</p>
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Türkiye’deki harekât merkezlerinden komuta edilerek uzak mesafe harekât görevlerinin kesintisiz olarak icra edilmesini denemek ve geliştirmek maksadıyla 11 Haziran 2020 tarihinde Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri unsurlarımızın katılımıyla “Açık Deniz Eğitimi” gerçekleştirilmiştir

<p>Açık Deniz Eğitimi müşterek olarak planlanıp, başarıyla icra edilmiştir.</p>
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Açık Deniz Eğitimi müşterek olarak planlanıp, başarıyla icra edilmiştir.

<p>Faaliyete katılan 17 uçak Eskişehir’de konuşlu bulunan Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (BHHM) harekat komutasında, 8 fırkateyn ve korvet ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât kontrolünde ve Kuzey Görev Grup Komutanlığı Taktik Komutasında görevlerini icra etmiştir.</p>
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Faaliyete katılan 17 uçak Eskişehir’de konuşlu bulunan Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (BHHM) harekat komutasında, 8 fırkateyn ve korvet ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât kontrolünde ve Kuzey Görev Grup Komutanlığı Taktik Komutasında görevlerini icra etmiştir.

<p>Açık Deniz Eğitimi’ne katılan deniz unsurları, tatbikat öncesinde Akdeniz’in değişik bölgelerinde yerlerini almıştır.</p>
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Açık Deniz Eğitimi’ne katılan deniz unsurları, tatbikat öncesinde Akdeniz’in değişik bölgelerinde yerlerini almıştır.

<p>Kara sularımızdan itibaren yaklaşık 1050 NM (2000 km)’lik rota boyunca gerçekleşen ve 8 saat süren görev kapsamında komuta kontrol usulleri denenmiş; havada yakıt ikmal, deniz-hava müşterek eğitimi ile hava ve deniz resmi aktarım eğitimleri icra edilmiştir.</p>
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Kara sularımızdan itibaren yaklaşık 1050 NM (2000 km)’lik rota boyunca gerçekleşen ve 8 saat süren görev kapsamında komuta kontrol usulleri denenmiş; havada yakıt ikmal, deniz-hava müşterek eğitimi ile hava ve deniz resmi aktarım eğitimleri icra edilmiştir.

<p>İşte bakanlığın eğitim faaliyetlerinden paylaştığı görüntüler...</p>
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İşte bakanlığın eğitim faaliyetlerinden paylaştığı görüntüler...

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