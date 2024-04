14 / 21



Tarakcı, 'Bugün Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlham Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gördüklerimiz, geleceğe güvenimizi arttırmış, ümitlerimizin boşuna olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman, her yerde, her şartta ve her durumda milletinin emrinde, dosta güven düşmana korku vermeye devam etmektedir.' diye konuştu.