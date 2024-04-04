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Bu tatbikatta muharebe sahası ana fonksiyon alanlarının tüm boyutlarıyla işletilmesi hedeflenmiş, birliklerimizin kar ve şiddetli soğuklar başta olmak üzere her türlü hava koşullarında atışlar dahil, muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerindeki eğitim seviyelerini geliştirilmesi ve beka kabiliyetini arttırılarak, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırılması, ateş ve manevranın senkronizasyonu ve bunun geliştirilmesi, komuta kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesinin sağlanması ve sınıf okulundan mezun olan genç subay ve astsubayların birliklerini zor şartlarda sevk ve idare etme ve planlama yeteneklerini geliştirilmesi amaçlanmıştır.'