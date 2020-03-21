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Türkiye'nin bereketli hazineleri: 160 milyon dolar elde edildi

Türkiye'nin bereketli hazineleri: 160 milyon dolar elde edildi
21 Mart 2020 Cumartesi

Türkiye'nin bereketli topraklarında yetişen; gıda, sağlık ve kozmetik alanlarında kullanılan defne, maviyemiş, kekik, keçiboynuzu, biberiye, kestane ve adaçayı gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracatı ekonomiye katkı sağlıyor. Bu ürünlerin dış satımından geçen yıl 160 milyon dolar elde edildi. Türkiye, biyolojik çeşitlilik açısından tüm Avrupa'nın sahip olduğu zenginliği tek başına bünyesinde barındırıyor.

<p>AA muhabirinin, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye, biyolojik çeşitlilik açısından tüm Avrupa'nın sahip olduğu zenginliği tek başına bünyesinde barındırıyor.</p>
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AA muhabirinin, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye, biyolojik çeşitlilik açısından tüm Avrupa'nın sahip olduğu zenginliği tek başına bünyesinde barındırıyor.

<p>Ormanlardan odun dışında elde edilen çeşitli bitkiler, ham ya da farklı kullanım alanlarına göre işlenerek iç piyasaya ve yurt dışına pazarlanıyor.</p>
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Ormanlardan odun dışında elde edilen çeşitli bitkiler, ham ya da farklı kullanım alanlarına göre işlenerek iç piyasaya ve yurt dışına pazarlanıyor.

<p>Söz konusu çeşitlilik içinde defne, maviyemiş, kekik, keçiboynuzu, kestane, biberiye ve adaçayı yurt dışı pazarında en yaygın bitki türleri arasında gösteriliyor.</p>
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Söz konusu çeşitlilik içinde defne, maviyemiş, kekik, keçiboynuzu, kestane, biberiye ve adaçayı yurt dışı pazarında en yaygın bitki türleri arasında gösteriliyor.

<p>Gıda, sağlık ve kozmetik alanında kullanılan söz konusu tıbbi ve aromatik bitkilerin ülke ekonomisine katkısı geçen yıl 160 milyon dolar oldu.</p>
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Gıda, sağlık ve kozmetik alanında kullanılan söz konusu tıbbi ve aromatik bitkilerin ülke ekonomisine katkısı geçen yıl 160 milyon dolar oldu.

<p><b>- DEFNE, YAĞ, KOZMETİK VE KİMYA SANAYİSİNDE KULLANILABİLİYOR</b><br></p>
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- DEFNE, YAĞ, KOZMETİK VE KİMYA SANAYİSİNDE KULLANILABİLİYOR

<p>Dünya defne ihtiyacının yüzde 90'ı Türkiye tarafından karşılanıyor.</p>
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Dünya defne ihtiyacının yüzde 90'ı Türkiye tarafından karşılanıyor.

<p> Türkiye'de daha çok Akdeniz Bölgesi'nde yetişen defnenin, gıda, parfümeri, ilaç ve kimya sanayisinde geniş kullanım alanı bulunuyor.</p>
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 Türkiye'de daha çok Akdeniz Bölgesi'nde yetişen defnenin, gıda, parfümeri, ilaç ve kimya sanayisinde geniş kullanım alanı bulunuyor.

<p>Ülke genelinde 152 bin 135 hektar alanda yetiştirilen defnenin üretimi yıllık 202 bin 493 tonu buluyor.</p>
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Ülke genelinde 152 bin 135 hektar alanda yetiştirilen defnenin üretimi yıllık 202 bin 493 tonu buluyor.

<p>Defnenin, sabit yağ, kozmetik ve kimya sanayisinde işlenmiş ürünlerinin ihracatı yaklaşık 50 milyon dolara ulaştı.</p>
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Defnenin, sabit yağ, kozmetik ve kimya sanayisinde işlenmiş ürünlerinin ihracatı yaklaşık 50 milyon dolara ulaştı.

<p>Meyvesi ve bitkisi açısından ülkemizde önemli bir üretim potansiyeline sahip olan maviyemiş de Karadeniz Bölgesi'nin nemli ve yüksek kesimlerinde yetişiyor.</p>
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Meyvesi ve bitkisi açısından ülkemizde önemli bir üretim potansiyeline sahip olan maviyemiş de Karadeniz Bölgesi'nin nemli ve yüksek kesimlerinde yetişiyor.

<p>Taze veya kurutulmuş meyve halinde veya katkı maddesi olarak gıda ve ilaç sanayisinde kullanılan maviyemişten yıllık 445 ton üretiliyor ve ihracatından yaklaşık 8,2 milyon dolar gelir elde ediliyor.</p>
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Taze veya kurutulmuş meyve halinde veya katkı maddesi olarak gıda ve ilaç sanayisinde kullanılan maviyemişten yıllık 445 ton üretiliyor ve ihracatından yaklaşık 8,2 milyon dolar gelir elde ediliyor.

<p>Baharat endüstrisinde, uçucu yağ olarak ya da kimya ve eczacılık sektöründe kullanılan kekik, ülkenin önemli ihraç ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor.</p>
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Baharat endüstrisinde, uçucu yağ olarak ya da kimya ve eczacılık sektöründe kullanılan kekik, ülkenin önemli ihraç ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor.

<p>Türkiye, dünya kekik ticaretinin yaklaşık yüzde 70'ini elinde tutuyor.</p>
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Türkiye, dünya kekik ticaretinin yaklaşık yüzde 70'ini elinde tutuyor.

<p>Kekikten geçen yıl 54 milyon dolar, yağından ise 3,5 milyon dolar gelir elde edildi.</p>
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Kekikten geçen yıl 54 milyon dolar, yağından ise 3,5 milyon dolar gelir elde edildi.

<p><b>- KESTANE İHRACATINDAN 35 MİLYON 837 BİN DOLAR ELDE EDİLDİ</b><br></p>
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- KESTANE İHRACATINDAN 35 MİLYON 837 BİN DOLAR ELDE EDİLDİ

<p>Halk arasında harnup olarak da bilinen ve sağlık açısından yararlı olduğuna inanılan keçiboynuzu da geniş tüketim yelpazesiyle önemli bir ticari ürün olarak değerlendiriliyor.</p>
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Halk arasında harnup olarak da bilinen ve sağlık açısından yararlı olduğuna inanılan keçiboynuzu da geniş tüketim yelpazesiyle önemli bir ticari ürün olarak değerlendiriliyor.

<p>Türkiye'de söz konusu ürünün yüzde 70'i yabani ağaçlardan temin edilirken, keçiboynuzu üretim miktarı 16 bin ton olarak kayıtlarda yer alıyor. Keçiboynuzunun ihracatından geçen yıl 1 milyon 150 bin dolar gelir elde edildi.</p>
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Türkiye'de söz konusu ürünün yüzde 70'i yabani ağaçlardan temin edilirken, keçiboynuzu üretim miktarı 16 bin ton olarak kayıtlarda yer alıyor. Keçiboynuzunun ihracatından geçen yıl 1 milyon 150 bin dolar gelir elde edildi.

<p>Gerek meyvesi gerek el aleti yapımında kullanılan sürgünleri gerekse kereste sanayisinde kullanılan gövdesiyle potansiyel bir ekonomik değere sahip kestanenin de geçen yıl ihracatından 35 milyon 837 bin dolar kazanç sağlandı.</p>
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Gerek meyvesi gerek el aleti yapımında kullanılan sürgünleri gerekse kereste sanayisinde kullanılan gövdesiyle potansiyel bir ekonomik değere sahip kestanenin de geçen yıl ihracatından 35 milyon 837 bin dolar kazanç sağlandı.

<p>Yemeklerde tatlandırıcı olarak tüketilen biberiye ihracatından gelir 1 milyon 715 bin doları bulurken, gıda, kimya ve ilaç sanayisinde kullanılan adaçayının dış satımından 8,7 milyon dolar gelir kayıtlara geçti.</p>
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Yemeklerde tatlandırıcı olarak tüketilen biberiye ihracatından gelir 1 milyon 715 bin doları bulurken, gıda, kimya ve ilaç sanayisinde kullanılan adaçayının dış satımından 8,7 milyon dolar gelir kayıtlara geçti.

<p>Bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracatından elde edilen gelir (milyon dolar) şöyle:</p>
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Bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracatından elde edilen gelir (milyon dolar) şöyle:

<table><tbody><tr><td>Bitki</td><td>İhracat</td></tr><tr><td>Defne</td><td>50</td></tr><tr><td>Maviyemiş</td><td>8,2</td></tr><tr><td>Kekik</td><td>54,4</td></tr><tr><td>Keçiboynuzu</td><td>1,2</td></tr><tr><td>Kestane</td><td>35,8</td></tr><tr><td>Biberiye</td><td>1,7</td></tr><tr><td>Adaçayı</td><td>8,7</td></tr><tr><td>Toplam</td><td>160</td></tr></tbody></table>
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Bitkiİhracat
Defne50
Maviyemiş8,2
Kekik54,4
Keçiboynuzu1,2
Kestane35,8
Biberiye1,7
Adaçayı8,7
Toplam160

<p>İğneada Longoz ormanları</p>
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İğneada Longoz ormanları

<p>İğneada Longoz ormanları</p>
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İğneada Longoz ormanları

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<p>Abant Gölü Tabiat Parkı</p>
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Abant Gölü Tabiat Parkı

<p>Abant Gölü Tabiat Parkı</p>
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Abant Gölü Tabiat Parkı

<p>Abant Gölü Tabiat Parkı</p>
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Abant Gölü Tabiat Parkı

<p>Abant Gölü Tabiat Parkı</p>
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Abant Gölü Tabiat Parkı

<p>Abant Gölü Tabiat Parkı</p>
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Abant Gölü Tabiat Parkı

<p>Abant Gölü Tabiat Parkı</p>
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Abant Gölü Tabiat Parkı

<p>Abant Gölü Tabiat Parkı</p>
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Abant Gölü Tabiat Parkı

<p>Kastamonu Abana Ormanı</p>
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Kastamonu Abana Ormanı

<p>Kastamonu Abana Ormanı</p>
36
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Kastamonu Abana Ormanı

<p>Kastamonu Abana Ormanı</p>
37
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64

Kastamonu Abana Ormanı

<p>Kastamonu Abana Ormanı</p>
38
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64

Kastamonu Abana Ormanı

<p>Kastamonu Abana Ormanı</p>
39
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64

Kastamonu Abana Ormanı

<p>Kastamonu Abana Ormanı</p>
40
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64

Kastamonu Abana Ormanı

<p>Kastamonu Abana Ormanı<br></p>
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Kastamonu Abana Ormanı

<p>Kastamonu Abana Ormanı</p>
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Kastamonu Abana Ormanı

<p>Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı<br></p>
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Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı

<p>Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı</p>
44
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64

Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı

<p>Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı</p>
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64

Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı

<p>Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı</p>
46
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64

Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı

<p>Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı</p>
47
/
64

Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı

<p>Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı</p>
48
/
64

Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı

<p>Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı</p>
49
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64

Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı

<p>Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı</p>
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Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı

<p>Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı</p>
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Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı

<p>Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı</p>
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Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı

<p>Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı</p>
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64

Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı

<p>Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı</p>
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Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı

<p>Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı</p>
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Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı

<p>Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı</p>
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Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı

<p>Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı</p>
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64

Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı

<p>Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı</p>
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Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı

<p>Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı</p>
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Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı

<p>Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı</p>
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Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı

<p>Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı</p>
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Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı

<p>Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı</p>
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Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı

<p>Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı</p>
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Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı

<p>Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı</p>
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Isparta'daki Gölcük Tabiat Parkı

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