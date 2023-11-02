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Denizlerde doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik gemi temini noktasında yaptığı yatırımlarla son yıllarda yüksek teknolojiye sahip güçlü bir enerji filosuna sahip olan Türkiye, sismik ve sondaj faaliyetlerinde kendi ihtiyacını karşılayabilecek konuma yükseldi.