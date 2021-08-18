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Hedeflerini anlatan Tümosan Genel Müdürü Halim Tosun, 'Yeni geliştirdiğimiz ürünlerle ülkemiz sanayiinin gelişmesine alan açarak, dizel motor, transmisyon ve aktarma organları gibi kritik konularda ülkemizin dışa bağımlılığını azaltan bir misyon üstleniyoruz. Faaliyetlerimizle Türkiye'nin dünyadaki dizel motor, transmisyon ve aktarma organları geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip ülkeler arasında rekabetçi bir seviyeye gelmesini hedefleniyoruz. Tümosan Ar-Ge Merkezi, Ar-Ge çalışmaları için ayrılan payı her geçen yıl artırarak bu konudaki yetkin ve donanımlı insan gücüne ağırlık veriyor ve gelişimlerini sürekli kılmayı amaçlıyoruz' diye konuştu.