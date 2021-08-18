İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2021 Çarşamba / 10 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4284
  • EURO
    9,8948
  • ALTIN
    484.779
  • BIST100
    1461.69

Türkiye'nin gurur günü! Başkan Erdoğan tek tek inceledi

Türkiye'nin gurur günü! Başkan Erdoğan tek tek inceledi
18 Ağustos 2021 Çarşamba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar IDEF'21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile fuarı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

<p>Tümosan standını ziyaret eden Erdoğan ve Akar, Pusat Hibrit'i inceledi.</p>
1
/
33

Tümosan standını ziyaret eden Erdoğan ve Akar, Pusat Hibrit'i inceledi.

<p>Yetkililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Akar'a bilgi verdi.</p>
2
/
33

Yetkililer Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Akar'a bilgi verdi.

<p>Aynı zamandan Alp1 motor, Alp2 motor, Alp3 motor, uçak durdurma sistemi, menzil arttırıcı sistem, Tmsn Marin 5.4, Tmsn Marin 7.4, Tmsn S800 Marin, Tmsn Comon rail, süspansiyon sistemi, diferansiyel, transfer kutusu, tekerlek göbeği hakkında detaylar aktarıldı.<br></p>
3
/
33

Aynı zamandan Alp1 motor, Alp2 motor, Alp3 motor, uçak durdurma sistemi, menzil arttırıcı sistem, Tmsn Marin 5.4, Tmsn Marin 7.4, Tmsn S800 Marin, Tmsn Comon rail, süspansiyon sistemi, diferansiyel, transfer kutusu, tekerlek göbeği hakkında detaylar aktarıldı.

<p>Hedeflerini anlatan Tümosan Genel Müdürü Halim Tosun, 'Yeni geliştirdiğimiz ürünlerle ülkemiz sanayiinin gelişmesine alan açarak, dizel motor, transmisyon ve aktarma organları gibi kritik konularda ülkemizin dışa bağımlılığını azaltan bir misyon üstleniyoruz. Faaliyetlerimizle Türkiye'nin dünyadaki dizel motor, transmisyon ve aktarma organları geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip ülkeler arasında rekabetçi bir seviyeye gelmesini hedefleniyoruz. Tümosan Ar-Ge Merkezi, Ar-Ge çalışmaları için ayrılan payı her geçen yıl artırarak bu konudaki yetkin ve donanımlı insan gücüne ağırlık veriyor ve gelişimlerini sürekli kılmayı amaçlıyoruz' diye konuştu. </p>
4
/
33

Hedeflerini anlatan Tümosan Genel Müdürü Halim Tosun, 'Yeni geliştirdiğimiz ürünlerle ülkemiz sanayiinin gelişmesine alan açarak, dizel motor, transmisyon ve aktarma organları gibi kritik konularda ülkemizin dışa bağımlılığını azaltan bir misyon üstleniyoruz. Faaliyetlerimizle Türkiye'nin dünyadaki dizel motor, transmisyon ve aktarma organları geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip ülkeler arasında rekabetçi bir seviyeye gelmesini hedefleniyoruz. Tümosan Ar-Ge Merkezi, Ar-Ge çalışmaları için ayrılan payı her geçen yıl artırarak bu konudaki yetkin ve donanımlı insan gücüne ağırlık veriyor ve gelişimlerini sürekli kılmayı amaçlıyoruz' diye konuştu.

<p><b>ÖZEL MAKSATLI TAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇLARIN MOTORU TÜMOSAN'DAN</b></p><p>25 Aralık 2019 tarihinde FNSS ile imzalanan Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenicisi Sözleşmesi gereği TSK'ya hizmet edecek Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) motorlarının montaj faaliyetlerine başladığını söyleyen Tosun, 'İlk defa yerli ve milli bir motorun askeri araçlara entegrasyonunun planlandığı sözleşmeye göre, 100 adet zırhlı araca Tümosan'ın 450 ve 530 Bg güçlerinde motorları entegre edilecek. Test ve nitelikliliğin 2021'in son çeyreğinde tamamlanacağı projede 2022 yılının başında araç üstü motor entegrasyonunun başlamasını hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.</p>
5
/
33

ÖZEL MAKSATLI TAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇLARIN MOTORU TÜMOSAN'DAN

25 Aralık 2019 tarihinde FNSS ile imzalanan Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenicisi Sözleşmesi gereği TSK'ya hizmet edecek Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) motorlarının montaj faaliyetlerine başladığını söyleyen Tosun, 'İlk defa yerli ve milli bir motorun askeri araçlara entegrasyonunun planlandığı sözleşmeye göre, 100 adet zırhlı araca Tümosan'ın 450 ve 530 Bg güçlerinde motorları entegre edilecek. Test ve nitelikliliğin 2021'in son çeyreğinde tamamlanacağı projede 2022 yılının başında araç üstü motor entegrasyonunun başlamasını hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

<p><b>FUARDA SERGİLENEN ÜRÜNLER</b></p><p>IDEF'21 fuarında 4x4 taktik tekerlekli konvansiyonel ve hibrit araç seçenekleri, 530 Bg'e kadar dizel motorlar, tork konvertörlü ve otomatik-senkromeçli transmisyonlar, ALP güç grupları, marin motorlar, uçak durdurucu sistem geri sarma motoru, transfer kutusu, bağımsız süspansiyon sistemi ve menzil artırıcı sistem sergilenen ürünler arasında yer alıyor.</p>
6
/
33

FUARDA SERGİLENEN ÜRÜNLER

IDEF'21 fuarında 4x4 taktik tekerlekli konvansiyonel ve hibrit araç seçenekleri, 530 Bg'e kadar dizel motorlar, tork konvertörlü ve otomatik-senkromeçli transmisyonlar, ALP güç grupları, marin motorlar, uçak durdurucu sistem geri sarma motoru, transfer kutusu, bağımsız süspansiyon sistemi ve menzil artırıcı sistem sergilenen ürünler arasında yer alıyor.

<p>Ar-Ge Merkezi çalışmaları kapsamında askeri platformlar, dizel motorlar, marin motorlar, transmisyonlar, aktarma organları, traktörler, zirai ekipmanlar, dizel/elektrikli forkliftler ve elektrik/elektronik sistem tasarımları ağırlıklı olarak yer alıyor.</p>
7
/
33

Ar-Ge Merkezi çalışmaları kapsamında askeri platformlar, dizel motorlar, marin motorlar, transmisyonlar, aktarma organları, traktörler, zirai ekipmanlar, dizel/elektrikli forkliftler ve elektrik/elektronik sistem tasarımları ağırlıklı olarak yer alıyor.

8
/
33

9
/
33

10
/
33

11
/
33

12
/
33

13
/
33

14
/
33

15
/
33

16
/
33

17
/
33

18
/
33

19
/
33

20
/
33

21
/
33

22
/
33

23
/
33

24
/
33

25
/
33

26
/
33

27
/
33

28
/
33

29
/
33

30
/
33

31
/
33

32
/
33

33
/
33

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.