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Esmer ve simental ırkı ile sığırcılık faaliyeti, Acıpayam, akkaraman, Bafra ırkları ile koyunculuk faaliyeti yapılan işletme, geçen yıl 4 bin 21 büyükbaş, 27 bin 571 küçükbaş hayvan varlığına sahipken, 1535 baş buzağı, 14 bin 976 baş anadan 19 bin 4 baş kuzu üretimi gerçekleştirdi.