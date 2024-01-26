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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışmalarını sürdürdü

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışmalarını sürdürdü
26 Ocak 2024 Cuma

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışmalarına devam etti.

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