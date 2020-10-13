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Orijinal rengi yeşil olan gemi, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde kırmızı-beyaza boyandı. İki ve üç boyutlu sistim veri toplayabilen, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabilen 84 metre uzunluğundaki gemide bir de helikopter pisti yer alıyor. İki ve üç boyutlu sistim veri toplayabilen, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak yapabilen 84 metre uzunluğundaki gemide bir de helikopter pisti yer alıyor.