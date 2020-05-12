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Yoğun Bakım Hemşiresi Döndü Palabıyık, salgın başladığından bu yana iş yüklerinin artığını belirterek, şunları anlattı: 'Özellikle tulumla çalışmak, 24 saat bu alanda kapalı kalmak ve maskeyle çalışmak bizi çok yoruyor. Burada maskeyle çalışıyoruz ama hemşire odasında da maskelerimizi çıkarmıyoruz. Birbirimize bulaş riski de yüksek. Mesafeyle durup yemeklerimizi bile o şekilde yiyoruz. Yoğun bakımdaki odalarda 3 saatten fazla kaldığımız oluyor ve bu süreç uzayabiliyor. Özel izolasyon odalarına her girip çıktığımızda bir forma değiştiriyoruz. 24 saat boyunca 5 forma değiştirdiğimiz oluyor. Burada çamaşır makinesi ve duş gibi imkanlarımız var. Duş alıp yeni forma giyip tekrar buraya geri dönüyoruz.'







Hasta destek personeli Hasancan Mermer, hastaların her türlü bakımında ve gündelik ihtiyaçlarında destek olmaya çalıştığını ifade ederek, 'Hastanın yemek yemesi, çarşaf takımının değiştirilmesi ve hasta ile sohbet etmek gibi her konuda destek olmaya çalışıyorum, onları aile bireylerimiz gibi görüyoruz.' diye konuştu.

