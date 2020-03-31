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Türkiye'nin meydanları boş kaldı...

Türkiye'nin meydanları boş kaldı...
31 Mart 2020 Salı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyuluyor.

<p>Gaziantep'te vatandaşların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'Evde kal' çağrısına uymasıyla meydanlar boş kaldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve çevresinin sakin olduğu gözlendi.</p>
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Gaziantep'te vatandaşların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'Evde kal' çağrısına uymasıyla meydanlar boş kaldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve çevresinin sakin olduğu gözlendi.

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<p>Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Cumhuriyet Meydanı Meydanı boş kaldı.</p>
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Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Cumhuriyet Meydanı Meydanı boş kaldı.

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<p>Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Kent Meydanı boş kaldı.</p>
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Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Kent Meydanı boş kaldı.

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