Gaziantep'te vatandaşların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'Evde kal' çağrısına uymasıyla meydanlar boş kaldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve çevresinin sakin olduğu gözlendi.
Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Cumhuriyet Meydanı Meydanı boş kaldı.
Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Kent Meydanı boş kaldı.