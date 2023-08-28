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Malezya genelinde 80'den fazla yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü kullanılarak, havacılığın her alanına hizmet edecek yüksek kalitede dijital veriler üretildi. Ayrıca havalimanları özelinde uçaklar ve diğer araçlara rotalama imkanları da sunan dijital envanterler üretilerek kapsamlı havalimanı veri tabanları oluşturuldu.



Benzer şekilde her havalimanı için pilotlar ve uçuş prosedür tasarlayıcıları tarafından kritik öneme sahip havacılık CHART'ları üretildi. PAT sahaları içindeki trafiğin farkındalığı, pist işgali önleme, taksi rotalarını belirleme, NOTAM görselleştirme, düşük görüş operasyonlarına destek olma, tesis ve kaynak yönetimi, acil durum müdahalesi ve emniyet standartlarını yükseltme gibi geniş bir uygulama yelpazesine sahip AMDB-ASRN verileri, 21 havalimanı için oluşturularak yer operasyonları için güçlendirilmiş veri tabanları sağlandı. Toplamda 7 bin 500'e yakın dijital veri seti üretilerek teslim edildi.





