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Bolu'da 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyuluyor. Vatandaşların uyarıları dikkate almasıyla birlikte normal günlerde yoğun olan Demokrasi Meydanı ve Kent Meydanı ile her iki meydanı da birbirine bağlayan İzzet Baysal Caddesinde yoğunluk olmadığı görüldü.