Yalova kent merkezinin işlek caddelerinden olan Gazipaşa Caddesi boş kaldı.
Gazipaşa Caddesi
Gazipaşa Caddesi
Gazipaşa Caddesi
Gazipaşa Caddesi
Gazipaşa Caddesi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce'de 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyuluyor. Uyarıları dikkate alan vatandaşların, kent merkezinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yoğunluk oluşturmadığı görüldü.
Anıtpark Meydanı
Avni Akyol Parkı
Belediye Meydanı
Bursa'da, Kovid-19 riski öncesinde kalabalık olan bölgeler günü sakin geçiriyor. Tarihi Kapalı Çarşı ve Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluğun olmadığı görüldü.
Mersin'de sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı'nda, Mezitli sahil kordonu ile Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe meydanları ile Cumhuriyet Alanı'nda sakinlik hakim oldu. Kent merkezindeki sahil bandını boş gören kuşlar grup halinde uçtu. Kuşlar, güzel görüntü oluşturdu.
Bolu'da 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyuluyor. Vatandaşların uyarıları dikkate almasıyla birlikte normal günlerde yoğun olan Demokrasi Meydanı ve Kent Meydanı ile her iki meydanı da birbirine bağlayan İzzet Baysal Caddesinde yoğunluk olmadığı görüldü.
Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde sessizlik hakim olurken, şehrin bazı noktalarında ise kısmen yoğunluk gözlemlendi.
Balıklıgöl
Balıklıgöl
Eskişehir kent merkezinde Vilayet Meydanı'na çıkan ve İsmet İnönü Caddesi ile birleşen İki Eylül Caddesi'nin sakin olduğu gözlendi.
Aydın'da bazı cadde, meydan ve sokaklar kısmen boş kaldı.
Giresun'da Atatürk ve Osman Ağa Meydanları eskiye oranla sakin günler geçiriyor.