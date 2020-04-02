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Türkiye'nin sokaklarında koronavirüs sessizliği

Türkiye'nin sokaklarında koronavirüs sessizliği
02 Nisan 2020 Perşembe

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemleniyor.

<p>Yalova kent merkezinin işlek caddelerinden olan Gazipaşa Caddesi boş kaldı.</p>
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Yalova kent merkezinin işlek caddelerinden olan Gazipaşa Caddesi boş kaldı.

<p>Gazipaşa Caddesi<br></p>
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Gazipaşa Caddesi

<p>Gazipaşa Caddesi<br></p>
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Gazipaşa Caddesi

<p>Gazipaşa Caddesi<br></p>
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Gazipaşa Caddesi

<p>Gazipaşa Caddesi<br></p>
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Gazipaşa Caddesi

<p>Gazipaşa Caddesi<br></p>
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Gazipaşa Caddesi

<p>Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce'de 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyuluyor. Uyarıları dikkate alan vatandaşların, kent merkezinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yoğunluk oluşturmadığı görüldü.</p>
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce'de 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyuluyor. Uyarıları dikkate alan vatandaşların, kent merkezinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yoğunluk oluşturmadığı görüldü.

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<p>Anıtpark Meydanı</p>
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Anıtpark Meydanı

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<p>Avni Akyol Parkı</p>
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Avni Akyol Parkı

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<p> Belediye Meydanı<br></p>
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 Belediye Meydanı

<p>Bursa'da, Kovid-19 riski öncesinde kalabalık olan bölgeler günü sakin geçiriyor. Tarihi Kapalı Çarşı ve Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluğun olmadığı görüldü.</p>
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Bursa'da, Kovid-19 riski öncesinde kalabalık olan bölgeler günü sakin geçiriyor. Tarihi Kapalı Çarşı ve Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluğun olmadığı görüldü.

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<p> Mersin'de sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı'nda, Mezitli sahil kordonu ile Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe meydanları ile Cumhuriyet Alanı'nda sakinlik hakim oldu. Kent merkezindeki sahil bandını boş gören kuşlar grup halinde uçtu. Kuşlar, güzel görüntü oluşturdu.</p>
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 Mersin'de sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı'nda, Mezitli sahil kordonu ile Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe meydanları ile Cumhuriyet Alanı'nda sakinlik hakim oldu. Kent merkezindeki sahil bandını boş gören kuşlar grup halinde uçtu. Kuşlar, güzel görüntü oluşturdu.

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<p>Bolu'da 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyuluyor. Vatandaşların uyarıları dikkate almasıyla birlikte normal günlerde yoğun olan Demokrasi Meydanı ve Kent Meydanı ile her iki meydanı da birbirine bağlayan İzzet Baysal Caddesinde yoğunluk olmadığı görüldü.</p>
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Bolu'da 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyuluyor. Vatandaşların uyarıları dikkate almasıyla birlikte normal günlerde yoğun olan Demokrasi Meydanı ve Kent Meydanı ile her iki meydanı da birbirine bağlayan İzzet Baysal Caddesinde yoğunluk olmadığı görüldü.

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<p>Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde sessizlik hakim olurken, şehrin bazı noktalarında ise kısmen yoğunluk gözlemlendi.</p>
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Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde sessizlik hakim olurken, şehrin bazı noktalarında ise kısmen yoğunluk gözlemlendi.

<p>Balıklıgöl</p>
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Balıklıgöl

<p>Balıklıgöl<br></p>
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Balıklıgöl

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<p>Eskişehir kent merkezinde Vilayet Meydanı'na çıkan ve İsmet İnönü Caddesi ile birleşen İki Eylül Caddesi'nin sakin olduğu gözlendi.</p>
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Eskişehir kent merkezinde Vilayet Meydanı'na çıkan ve İsmet İnönü Caddesi ile birleşen İki Eylül Caddesi'nin sakin olduğu gözlendi.

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<p>Aydın'da bazı cadde, meydan ve sokaklar kısmen boş kaldı.</p>
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Aydın'da bazı cadde, meydan ve sokaklar kısmen boş kaldı.

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<p>Giresun'da Atatürk ve Osman Ağa Meydanları eskiye oranla sakin günler geçiriyor.</p>
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Giresun'da Atatürk ve Osman Ağa Meydanları eskiye oranla sakin günler geçiriyor.

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