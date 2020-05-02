11 / 25



Haftada bir sefer olarak bunu uyguluyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda gerek gördüğümüz zaman ek ilave seferler de yapabiliyoruz. Sürecin başından beri kararlı mücadelemiz devletimizin tüm kurumları ve vatandaşlarımız aldığı tedbirler, hassasiyetlerinden ve tedbirlere uymalarından dolayı adamızda çok şükür bugüne kadar pozitif vaka görülmedi' dedi.

'BOZCAADA HALKINA VE ESNAFA AYRI BİR TEŞEKKÜR ETMEK GEREKİYOR'

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ise kamu kurumlarının eşgüdüm içerisinde çalıştığını belirterek, 'Çok doğal olarak Bozcaada'nın kapalı bir ekosistem olması ve anakaradan bağımsız bir nokta olması dolayısıyla devletimizin genel kararları yanında burada özel bir takım uygulamalara gidilmek zorunluluğu vardı. Biz çok şanslı bir şehirde bu tedbirleri çok önceden alarak adamıza şu ana kadar koronavirüs tehdidini yaklaştırmamayı başardık.