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YÜZDE 78 TAMAMLANDI

275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santralla 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabileceği duyuruldu. Türkiye’nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen dev baraj projesinde, 202 metre gövde yüksekliğe ulaşıldı. 2 milyar 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan projeyle günlük 3 milyon TL elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.