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Ülkemizin öncelikli olarak savunma sektöründe gerekli olan motor ve güç gruplarını geliştirmek ve üretmek amacıyla kurulan BMC POWER'ın deniz ve kara platformları için geliştirdiği %100 yerli ve milli motor ve transmisyon sistemleri de IDEF 2025'te sergilendi. Bu güç grupları ülkemiz savunma sanayinin yerlileşmesi stratejisinde kritik bir rol üstleniyor. 400 HP ile 1500 HP arasında değişen güçlerde kara ve deniz platformları için geliştirilen yerli motor ve transmisyon sistemleri, BMC POWER'ın yüksek mühendislik kabiliyeti ve yerli üretim gücünün yeni ürünleri olarak öne çıkıyor.





IDEF 2025'de Mavi Batu motor, Fırtına Güç grubu ve diğer güç gruplarını tanıtan BMC POWER bu alandaki iddiasını sürdürüyor.