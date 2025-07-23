Ülkemizin en köklü ticari ve savunma sanayi araç üreticisi BMC, hem askeri kara araçları kategorisindeki geniş ürün yelpazesi hem de motor ve güç grubu alanında gerçekleştirdiği yerlileşme projeleriyle Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki gücüne güç katmaya devam ediyor.
AR-GE ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla, savunma sanayinde yerli ve milli üretimin öncüsü olan BMC, ileri teknolojiyle donatılmış; 3 ürün grubunda 5 yeni askeri aracının ve yerli-milli motor ve transmisyon sistemlerinin lansmanını, IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda gerçekleştirdi. Sahadan gelen ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanan yeni kara savunma araçları, TURAN 4x4 Zırhlı Yük ve Personel Taşıyıcı, 'ZEYBEK 8x8 Zırhlı Kurtarıcı, ZEYBEK 8x8 Zırhlı Tank Taşıyıcı, ZEYBEK 4x4 – 5 Ton Taktik Tekerlekli Araç ve ALTUĞ 8x8 (105 mm) silah kuleli 'Tank Avcısı' BMC'nin AR-GE gücünü, teknolojik altyapısını ve yenilikçi vizyonunu yansıtırken, günümüz muharebe koşullarına uygun olarak geliştirilen bu araçların hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
BMC'nin yeni kara araçları, en güncel saha gereksinimleri, teknoloji ve trendler değerlendirilerek tasarlanırken üstün özellikleriyle ön plana çıkıyor. Sahadaki lojistik ihtiyaçlara yanıt vermek üzere BMC tarafından geliştirilen ZEYBEK ürün ailesi ise bu fuarda ilk defa tanıtıldı. ZEYBEK 8x8 Zırhlı Kurtarıcı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saha ihtiyaçları ve değişen muharebe koşulları doğrultusunda geliştirildi. Sahada hasar gören veya hareketsiz kalan araçlara anında müdahale imkânı sunan ZEYBEK 8x8 Zırhlı Kurtarıcı, gelişmiş çekme ve taşıma sistemleri sayesinde arızalı araçları çatışma bölgesinden süratle uzaklaştırıp tahliye edebiliyor. Böylece operasyonun kesintiye uğramasını önleyerek sahadaki birliklere önemli bir lojistik destek sağlıyor. ZEYBEK 8x8 Tank Taşıyıcı Araç başta ALTAY Ana Muharebe Tankı olmak üzere M60, LEOPARD, FIRTINA Obüsü, ZMA, ZPT ve benzeri her türlü askeri aracın güvenli ve etkin şekilde taşınması amacıyla tasarlandı. Zırhlı Tank Taşıyıcı Araç, yüksek taşıma kapasitesi, dayanıklı şasisi ve üstün sürüş kabiliyeti ile zorlu operasyon koşullarında orduların lojistik gücünü artırmak üzere geliştirildi.
ZEYBEK 4x4 5 Ton Taktik Tekerlekli Araç ise, zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek hareket kabiliyeti, dayanıklılık ve görev esnekliği sunacak şekilde tasarlandı. Personel, malzeme ve askeri teçhizat taşımak amacıyla kullanılan 5 TON TTA; birliklerin hızlı, güvenli ve etkin şekilde intikalini sağlıyor.
Yine sahadaki ihtiyaçlara yönelik geliştirilen, yüksek hareket kabiliyeti, gelişmiş koruma seviyesi ve çok yönlü kullanım yapısı ile dikkat çeken TURAN 4x4 Zırhlı Yük ve Personel Taşıyıcı Aracı, hem personel hem de lojistik yük taşımacılığı görevlerinde üstün performans sergiliyor.
ALTUĞ 8x8 Zırhlı Muharebe ve Personel Taşıyıcı Araç ise kendi sınıfında konvansiyonel ve asimetrik muharebe sahasının tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlandı. Sökülebilir ve değiştirilebilir araç tavanı konseptiyle 'tek platformda çoklu görev kabiliyeti' barındıran ALTUĞ, 4 akstan dümenleme sayesinde gelişmiş manevra yeteneğiyle görev yapıyor. ALTUĞ 8x8 serisi araçlarda yüzde 80'lere varan yüksek yerlilik oranı hedefleniyor. İlk kez IDEF 2025 Fuarı'nda sergilenen ALTUĞ 8x8 105 mm kuleli Tank Avcısı modeli ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.
Deniz ve kara platformları için geliştirilen %100 yerli ve milli motorlarla dışa bağımlılık azalacak
Kara savunma sanayi araçları kategorisinde Türkiye'nin ihracat liderliği unvanını da elinde bulunduran BMC, aynı zamanda BMC POWER markasıyla gerçekleştirdiği yerli ve milli motor üretiminde birçok ilki başararak ülkenin savunma sanayi alanında dışa bağımlılığını azaltma vizyonuna da katkı sağlıyor.
Ülkemizin öncelikli olarak savunma sektöründe gerekli olan motor ve güç gruplarını geliştirmek ve üretmek amacıyla kurulan BMC POWER'ın deniz ve kara platformları için geliştirdiği %100 yerli ve milli motor ve transmisyon sistemleri de IDEF 2025'te sergilendi. Bu güç grupları ülkemiz savunma sanayinin yerlileşmesi stratejisinde kritik bir rol üstleniyor. 400 HP ile 1500 HP arasında değişen güçlerde kara ve deniz platformları için geliştirilen yerli motor ve transmisyon sistemleri, BMC POWER'ın yüksek mühendislik kabiliyeti ve yerli üretim gücünün yeni ürünleri olarak öne çıkıyor.
IDEF 2025'de Mavi Batu motor, Fırtına Güç grubu ve diğer güç gruplarını tanıtan BMC POWER bu alandaki iddiasını sürdürüyor.
Fuat Tosyalı: 'Ülkemizin yerli ve milli savunma sanayi hedefine katkı sağlamaya devam edeceğiz'
BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, IDEF Fuarı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kara Savunma Araçları İhracat Lideri BMC olarak tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretilen, özellikle ordumuzun stratejik ihtiyaçlarına cevap verecek yeni araçları tanıtmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. IDEF 2025'te TURAN 4x4 Zırhlı Yük ve Personel Taşıyıcı, ZEYBEK 8x8 Zırhlı Kurtarıcı ve Zırhlı Tank Taşıyıcı, ZEYBEK 4x4 – 5 Ton Taktik Tekerlekli Araç, ALTUĞ 8x8 105 mm silah kuleli 'Tank Avcısı' araçlarını ilk kez sergilediklerine dikkat çeken Tosyalı, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını gözeterek, yüksek mühendislik kabiliyetimizle, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz bu ürünlerimizle ordumuzun sahadaki operasyonel gücüne güç katacağız' dedi.
Fuarda ayrıca, BMC'nin; Türkiye savunma sektöründe gerekli olan motor ve güç gruplarını geliştirmek ve üretmek amacıyla kurduğu BMC POWER'ın deniz ve kara platformları için geliştirdiği ve lansmanını yaptığı %100 yerli ve milli motor ve transmisyonları büyük ilgi gördü. BMC olarak, BMC POWER şirketiyle, sadece kara araçları için değil, deniz platformları için de yerli ve milli motorlar geliştirmek amacıyla var gücüyle çalıştıklarını belirten Fuat Tosyalı, 'Savunma sanayimizin %100 yerlileşebilmesi için en stratejik alan olan motor ve güç grubu geliştirme ve üretiminde BMC POWER ülkemizin yüz akı oldu. Bu fuarda lansmanını gerçekleştirdiğimiz MAVİ BATU ve FIRTINA Güç Grubu ile hem deniz hem kara araçlarında ülkemizin yerli ve milli savunma sanayi hedefine katkı sağlamaya devam edeceğiz.' dedi.
IDEF 2025'TE SERGİLENEN ARAÇLAR
TURAN 4x4 ZIRHLI YÜK VE PERSONEL TAŞIYICI (Yeni Araç)
Türkiye'nin lider askeri araç üreticisi BMC, sahadaki ihtiyaçlara yönelik geliştirdiği TURAN 4x4 Zırhlı Yük ve Personel Taşıyıcı Aracı ile savunma sanayindeki iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor. Yüksek hareket kabiliyeti, gelişmiş koruma seviyesi ve çok yönlü kullanım yapısı ile dikkat çeken TURAN, hem personel hem de lojistik yük taşımacılığı görevlerinde üstün performans sergiliyor. Asimetrik savaş koşulları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saha tecrübeleri doğrultusunda geliştirilen araç, zorlu görevlerde güvenli, hızlı ve etkili çözüm sunmak üzere tasarlandı.
Farklı görev ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlanan TURAN 4x4, açık veya kapalı kasa versiyonları sayesinde çeşitli yük gruplarını taşıyabiliyor. Ayrıca, Silah Taşıyıcı, Devriye Aracı, Komuta Aracı ve Personel Taşıyıcı gibi farklı konfigürasyonlarla çok amaçlı kullanım imkanı sunuyor.
4 kişiden 9 kişiye kadar personel taşıyabilecek şekilde yapılandırılabilen araç, entegre edilebilen farklı silah sistemleriyle birlikte muharebe sahasında etkili bir güç çarpanı olarak görev yapıyor. STANAG 4569 seviyesinde yüksek balistik, mayın ve EYP koruması sağlayan TURAN 4x4, maksimum 105 km/s hıza ulaşabiliyor. %70 tırmanma, %30 yanal eğim kabiliyeti ve 650 kilometre menzili ile her türlü arazi ve iklim koşulunda görev alabiliyor. Modüler yapısı ve görev çeşitliliği ile TURAN 4x4 çok amaçlı zırhlı araç sınıfında BMC'nin yüksek mühendislik kabiliyeti ve yerli üretim gücünün yeni temsilcisi olarak öne çıkıyor.
ZEYBEK 8x8 ZIRHLI KURTARICI (Yeni Araç)
BMC, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçek saha ihtiyaçları ve değişen muharebe koşulları doğrultusunda geliştirdiği ZEYBEK 8x8 Zırhlı Kurtarıcı ile lojistik destek konseptine yepyeni bir soluk kazandırıyor. Modern muharebe sahasında sadece saldırı değil; ateş ve manevra kabiliyetinin sürekliliği de hayati önem taşır. Bu nedenle, çatışma sırasında arıza yapan, mayın veya EYP etkisiyle görev dışı kalan araçların her türlü hava ve arazi koşulunda güvenli bölgelere tahliyesi kritik bir ihtiyaçtır. ZEYBEK 8x8 Zırhlı Kurtarıcı, bu ihtiyaca yanıt vermek üzere; hızlı müdahale, etkin kurtarma ve maksimum güvenlik anlayışıyla BMC tarafından geliştirildi. Sahada hasar gören veya hareketsiz kalan araçlara anında müdahale imkânı sunan ZEYBEK 8x8, gelişmiş çekme ve taşıma sistemleri sayesinde arızalı araçları çatışma bölgesinden süratle uzaklaştırıp tahliye edebiliyor. Böylece operasyonun kesintiye uğramasını önleyerek sahadaki birliklere önemli bir lojistik destek sağlıyor. Azami 80 km/s hıza ulaşabilen araç, %60 tırmanma ve %30 yanal eğim kabiliyeti ile zorlu coğrafyalarda üstün performans sergiliyor. 550 kilometre menzili, uzun süreli operasyonlarda etkin görev yapmasını sağlarken, STANAG 4569 seviyesindeki korumasıyla hem kurtarma personelinin hem de kurtarılan aracın güvenliğini en üst seviyede tutuyor.
ZEYBEK 8x8 - ZIRHLI TANK TAŞIYICI ARAÇ (Yeni Araç)
BMC tarafından geliştirilen Zırhlı Tank Taşıyıcı Araç, başta ALTAY Ana Muharebe Tankı olmak üzere M60, LEOPARD, FIRTINA Obüsü, ZMA, ZPT ve benzeri her türlü askeri aracın güvenli ve etkin şekilde taşınması amacıyla tasarlanmıştır. Üstün performans özellikleriyle ve zırhlı yeni kabiniyle öne çıkan bu araç, bağlı römorku ile birlikte %30 yan eğimli arazide ilerleyebilme kabiliyetine sahiptir. 750 mm derinliğinde sudan geçiş yapabilen araç, tam yüklü durumda 80 km/s azami hıza ulaşabilmekte ve 800 km menzil sunmaktadır. Zırhlı Tank Taşıyıcı Araç, yüksek taşıma kapasitesi, dayanıklı şasisi ve üstün sürüş kabiliyeti ile zorlu operasyon koşullarında orduların lojistik gücünü artırmak üzere geliştirilmiştir.
ZEYBEK 4x4 – 5 TON TAKTİK TEKERLEKLİ ARAÇ (Yeni Araç)
BMC 5 Ton Taktik Tekerlekli Araç, zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek hareket kabiliyeti, dayanıklılık ve görev esnekliği sunacak şekilde tasarlanmıştır. Saatte 90 km azami hıza ulaşabilen araç; %60 dik, %30 yan eğimde güvenle ilerleyebilmekte, 800 mm derinliğindeki sulardan geçiş yapabilmektedir. 800 km menzili ve üstün manevra kabiliyetiyle sahada tam operasyonel yetkinlik sunmaktadır. Personel, malzeme ve askeri teçhizat taşımak amacıyla kullanılan 5 TON TTA; birliklerin hızlı, güvenli ve etkin şekilde intikalini sağlar. Görev esnasında taktik lojistik destek sağlamak üzere farklı operasyonel ihtiyaçlara uyum gösterebilir. BMC'nin yarım asrı aşan kamyon tecrübesi ile yenilenen 5 TON TTA en zorlu görevler için daima hazır.
VURAN 4x4 – ÇOK AMAÇLI ZIRHLI ARAÇ
9 kişilik taşıma kapasitesi, yüksek koruma seviyesi ve üstün hareket kabiliyetiyle VURAN 4x4, monokok tipte zırhlı kabin ve şok emici koltukları sayesinde mayın ve balistik tehditlere karşı yüksek koruma sağlıyor. Özel kamera görüş sistemi, otomatik yangın söndürme sistemi, merkezi lastik şişirme özelliği ile yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumasına sahip VURAN 4x4, güçlü yerli motoru TUNA ile birlikte hudut görevleri kapsamında en zorlu iklim koşullarında hassas nokta veya tesis koruma, karakollar arası devriye, konvoy koruması, bölge, nokta ve yol keşfi, fiziki sınır emniyetinin sağlanması görevlerini başarıyla icra ediyor. Çok namlulu roket atar, 120 mm havan toplu ve uzaktan komutalı silah sistemli versiyonu ile VURAN 4x4, farklı silah ekipmanları entegrasyonu sayesinde birçok görevi başarıyla yerine getiriyor.
VURAN 4x4'ün kalbinde BMC POWER tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen TUNA motoru yer alıyor.
TUNA, zorlu iklim ve arazi koşullarında dahi sağladığı yüksek performans, dayanıklılık ve güvenilirlikle, VURAN'ın sahadaki operasyonel etkinliğini önemli ölçüde artırmaktadır. 10 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen törenle, 100 adet yerli motorlu taktik tekerlekli zırhlı araç Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmiştir. Yerli motorlu VURAN araçları sahada aktif şekilde görev yapmaktadır.
KİRPİ II – MAYINA KARŞI KORUMALI ARAÇ (Yeni Araç-Sağdan Direksiyonlu)
Mayına karşı korumalı araç sınıfında sağladığı üstün koruma düzeyi ile efsane haline gelen KİRPİ'nin geliştirilmiş versiyonu KİRPİ II'de bağımsız süspansiyon sistemi bulunuyor. Yüksek koruma özelliklerine ek olarak geliştirilen KİRPİ II, hem yol tutuşunda hem de yolcu konforunda sınıfının öncüsü olmaya devam ediyor. KİRPİ II, monokok tipte zırhlı kabin, özel zırhlı camlar, şok emici koltuklar, silah istasyonu ve acil çıkış kapağı özelliklerinin yanı sıra, özel olarak entegre edilen göreve yönelik birçok donanımı (KBRN korunma sistemi, atış yeri hedef tespit sistemi, otomatik yangın söndürme sistemi, iç konuşma sistemi, karıştırma köreltme sistemi vb.) ve özel tasarlanmış patlayıcı madde keşif ve imha robot kollu versiyonu ile öne çıkıyor.
ALTUĞ 8x8 – ZMA & ZPT
ALTUĞ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı (35 milimetre silah kuleli) ve Zırhlı Personel Taşıyıcı (12,7 milimetre silah kuleli) kendi sınıfında konvansiyonel ve asimetrik muharebe sahasının tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlandı.
ALTUĞ 8x8, 35 mm ve 12,7 mm silah kuleli versiyonlarıyla sahada etkinliğini kanıtlarken; 105 mm silah kuleli 'Tank Avcısı' versiyonu BMC'nin güçlü entegrasyon kabiliyetinin en yeni ürünü olarak IDEF 2025'te ilk kez sergileniyor.
Araçlar en güncel kullanıcı gereksinimleri, görev konseptleri, tehditler, teknoloji ve trendler ile bu pazarda mevcut yerli ve yabancı araçların kabiliyetleri değerlendirilerek belirlenen her yönüyle üstün özellikleriyle ön plana çıkıyor. ALTUĞ 8x8 serisi araçlarda yüzde 80'lere varan yüksek yerlilik oranı hedefleniyor. Araçların tüm versiyonlarda bulunan yerli ve milli aks donanımlarına ilave olarak 12,7 milimetre silah kuleli 8x8 ve 6x6 versiyonlarında yerli motor da kullanılacak şekilde çalışmalar sürdürülüyor. 7,62 milimetreden 120 milimetreye kadar her türlü silahı taşıma kabiliyetine sahip ALTUĞ 8x8, mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı üstün koruma sunuyor. ALTUĞ, 8 tona kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Sökülebilir ve değiştirilebilir araç tavanı konseptiyle 'tek platformda çoklu görev kabiliyeti' barındıran ALTUĞ, 4 akstan dümenleme sayesinde gelişmiş manevra yeteneğiyle görev yapıyor.
ALTAY ANA MUHAREBE TANKI
23 Nisan 2023 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen tören ile 2 adet Yeni ALTAY tankı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne test için teslim edilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan testler devam ediyor. BMC tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern tank ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılamak amacıyla yürütülen proje kapsamında günümüz muharebe sahası koşullarına uygun olarak en modern teknolojilerin ve ilave yeteneklerin kazandırıldığı Yeni ALTAY tankında birçok parçanın yerlileştirilmesi sağlandı. Yeni ALTAY tankına kazandırılan yeni yetenekler arasında aktif koruma sistemi, geliştirilmiş zırh sistemi, yenilenen atış kontrol sistemi, yenilenen araç kontrol sistemi, değiştirilen güç grubu ve birçok yerlileştirilmiş alt sistem yer alıyor. Ayrıca Yeni ALTAY tankının BMC POWER tarafından tamamen yerli ve milli olarak üretilen BATU güç grubu ile buluşturulup gücüne güç katarak Türkiye'nin kara savunma sistemine kazandırılması planlanıyor.
YENİ NESİL FIRTINA OBÜSÜ
9 Ocak 2023 tarihinde BMC Savunma Arifiye yerleşkesinde düzenlenen tören ile 6 adet Yeni Nesil FIRTINA Obüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı gibi birçok operasyonunda yoğun ve aktif olarak kullandığı sahadaki en önemli ateş güçlerinden biri olan FIRTINA Obüsü, BMC Savunma tarafından geliştirilerek üretilen ve yenilenen versiyonu ile birçok özelliği içerisinde barındırıyor.
Saatte hızı 65 kilometreye kadar çıkabilen Yeni Nesil FIRTINA Obüsü, 2.8 metre enindeki hendekten ve 1.5 metre derinlikteki sulardan geçebiliyor. Yeni Nesil FIRTINA Obüsünün mühimmat iklimlendirme bölümlerine sahip yeni taret tasarımı, tamamen elektrikli ve servo kontrollü kule takat sistemi, geliştirilmiş atış kontrol sistemi, artırılmış atış hızı ve genişletilmiş etkili menzili bulunuyor. Önceki versiyonunda yer alan elektrikle çalışan ve elektronik kontrollü otomatik mühimmat yükleme sistemi, Yeni Nesil FIRTINA Obüsünde tam otomatik olarak güncellendi. Kendini koruma için aynı zamanda görerek atış kabiliyeti de kazandırılan Yeni Nesil FIRTINA Obüsünde, ASELSAN ürünü 12,7 mm SARP UKSS dahil olmak üzere birçok yeni özellik bulunuyor.
BMC, ASELSAN, MKE ve ASFAT iş birliği ile yürütülen proje kapsamında toplam 140 adet Yeni Nesil FIRTINA Obüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek.