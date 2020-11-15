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  • 'Türkiye'yi gururlandıracağım' Cengiz Ünder'den Rusya itirafı! 'Orada direkten dönmüştü ama...'

'Türkiye'yi gururlandıracağım' Cengiz Ünder'den Rusya itirafı! 'Orada direkten dönmüştü ama...'

'Türkiye'yi gururlandıracağım' Cengiz Ünder'den Rusya itirafı! 'Orada direkten dönmüştü ama...'
15 Kasım 2020 Pazar

A Milli Takımımızda 2. golümüzü atarak Rusya ağlarını sarsan Cengiz Ünder, karşılaşma sonrası görüşlerini dile getirdi.

<p>A Milli Takımımızda Rusya ağlarını sarsan Cengiz Ünder, 3-2'lik galibiyetin sonrasında konuştu.</p>
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A Milli Takımımızda Rusya ağlarını sarsan Cengiz Ünder, 3-2'lik galibiyetin sonrasında konuştu.

<p>A Milli yıldız, 'İlk maçta da bence elimizden kaçırdık Rusya'yı, bugün galip gelmeyi bildik, tarihimizde ilk defa Rusya karşısında galibiyet aldık.</p>
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A Milli yıldız, 'İlk maçta da bence elimizden kaçırdık Rusya'yı, bugün galip gelmeyi bildik, tarihimizde ilk defa Rusya karşısında galibiyet aldık.

<p>Gol anında çok düşünmedim, o pası bekliyordum, uzak direğe vuracağımı düşündüm, öyle vuruşlar yapmayı seviyorum. </p>
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Gol anında çok düşünmedim, o pası bekliyordum, uzak direğe vuracağımı düşündüm, öyle vuruşlar yapmayı seviyorum. 

<p>Şansım da yaver gitti, daha önce topum direkten dönmüştü, burada direk bana yardım etti ve gol oldu.</p>
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Şansım da yaver gitti, daha önce topum direkten dönmüştü, burada direk bana yardım etti ve gol oldu.

<p>Ben gol atmayı, asist yapmayı seven bir oyuncuyum.</p>
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Ben gol atmayı, asist yapmayı seven bir oyuncuyum.

<p>Umarım daha fazla gol atarım, daha fazla asist yaparım ve Leicester City'ye döndüğümde de ülkemi gururlandırırım.' ifadelerini kullandı.</p>
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Umarım daha fazla gol atarım, daha fazla asist yaparım ve Leicester City'ye döndüğümde de ülkemi gururlandırırım.' ifadelerini kullandı.

<p>İstanbul'daki Formula 1 organizasyonu için de konuşan Cengiz, 'Formula'nın İstanbul'da olması ülkemiz açısından çok önemliydi. </p>
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İstanbul'daki Formula 1 organizasyonu için de konuşan Cengiz, 'Formula'nın İstanbul'da olması ülkemiz açısından çok önemliydi. 

<p>Ben Hamilton'ı tutuyordum aslında, sürpriz olmadı.</p>
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Ben Hamilton'ı tutuyordum aslında, sürpriz olmadı.

<p>6. sırada başlamasına rağmen iyi bir yarış geçirdi, onu da tebrik ediyorum.' dedi.</p>
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6. sırada başlamasına rağmen iyi bir yarış geçirdi, onu da tebrik ediyorum.' dedi.

<p>A Milli Takımımız, 7 maç sonra Rusya'yı ilk kez mağlup etti. Ayrıca Milliler, 2020 yılında ilk kez kazandı.</p>
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A Milli Takımımız, 7 maç sonra Rusya'yı ilk kez mağlup etti. Ayrıca Milliler, 2020 yılında ilk kez kazandı.

<p>A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 52. dakikada (penaltı) Cenk Tosun kaydetti. </p>
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A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 52. dakikada (penaltı) Cenk Tosun kaydetti. 

<p>Rusya'nın golleri 11. dakikada Denis Cheryshev ve 57. dakikada Daler Kuzyaev'den geldi.</p>
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Rusya'nın golleri 11. dakikada Denis Cheryshev ve 57. dakikada Daler Kuzyaev'den geldi.

<p>Rusya'da Andrey Semenov 24. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.</p>
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Rusya'da Andrey Semenov 24. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

<p>Milli Takım Rusya'ya karşı SSCB yıkıldıktan sonra ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. </p>
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Milli Takım Rusya'ya karşı SSCB yıkıldıktan sonra ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. 

<p>Milli Takım en son 36 yıl önce Rusya'yı yenmeyi başarmıştı. </p>
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Milli Takım en son 36 yıl önce Rusya'yı yenmeyi başarmıştı. 

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