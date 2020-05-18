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Çok yakın bir arkadaşım, Slovakya'da rapçi. Türkiye'de beni ziyarete gelmişti ve gittiği her yerde elinde kamera ile kayıt alıyor. Türkiye'de benimle geçirdiği günleri de kaydedip, şarkısına klip yapmış. Bu olay Slovakya'da büyük bir skandal olarak görüldü. Şarkıda biraz küfür vardı, o yüzden bana da tepki geldi.