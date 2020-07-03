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'Benim için güzel bir hobi, iyi bir uğraş oluyor. Bunlarla uğraşmak kafamı dağıtıyor, insanı çok daha farklı yerlere götürüyor. Koleksiyonun yüzde 90'ı korku karakterleri. Klasik film karakterleri ve büstleri bulunuyor. Chucky, Freddy, Leatherface, Pinhead, Beterböcek, Hellboy, Palyaço Pennywise, Batman Joker, Minion, Scooby-Doo ve Ninja Kaplumbağalar gibi yüzlerce orijinal karakter figürleri var. Bu figürleri daha çok sosyal medyadan, kermeslerden ve pazarlardan ediniyorum. Bu figürler son yıllarda çok rağbet görmeye başladı.'