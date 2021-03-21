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Karşılaşmayı Fenerbahçe yöneticileri Sevil Zeynep Becan ve Selahattin Baki ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ve Fenerbahçe Futbol A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aram Markaroğlu da izledi.