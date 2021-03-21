U19 Ligi'nin ikinci haftasında oynanan maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını golsüz eşitlikle geçen siyah-beyazlılar, üç puanı getiren golü ikinci yarıda buldu.
Beşiktaş'ın galibiyet golünü 85. dakikada Emirhan Delibaş kaydetti.
Karşılaşmayı Fenerbahçe yöneticileri Sevil Zeynep Becan ve Selahattin Baki ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ve Fenerbahçe Futbol A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aram Markaroğlu da izledi.