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Bunlardan en yaygını 12'nci ve 13'üncü yüzyılda Haçlı Seferleri'ne asker göndermeyi reddetmesi, bir diğeri 16'ncı yüzyılda Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmak için para toplayan kiliseye vergi vermek istememesi nedeniyle civar köyler tarafından 'Türkler' olarak anılmaya başlanmasına dayanıyor.





Bir diğeri de köyün Türk kimliği sayesinde Alman işgalinden kurtulması ve bu kimliğe daha da sarılması olarak dillendiriliyor.