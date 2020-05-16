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'SIFIR RİSK MÜMKÜN DEĞİL'





'Kimse, kendi ligine ve kendi markasına zarar vermek istemez. Ulusal liglerin organizatörleri, bu işe çok ciddi bakıyor. Liglerini, koronavirüs riskini en aza indirerek başlatmak istiyorlar. Sıfır risk mümkün değil. Sadece sporda değil, tüm iş sektörlerinde sıfır risk diye bir durum söz konusu değil zaten. Biz de tüm önlemleri alacağız ve maçları buna göre oynatacağız.'