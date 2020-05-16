Corriere dello Sport'a konuşan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını nedeniyle sekteye uğrayan Avrupa futbolunun geleceğiyle ilgili önemli sözler sarf etti. İşte Ceferin'in açıklaması...
'BİTİREMEZSE, UEFA YAPTIRIMI OLACAK'
'Avrupa futbolunun 1 numaralı kurumu biziz. Futbolu oynatma konusunda tüm formülleri değerlendiriyoruz. Avrupa futbol sezonu için kompleks bir plan hazırladık. Bence liglerin büyük çoğunluğu sahada bitecek. Bu yolu seçmeyen ülkeler, bir sonraki UEFA sezonunda turnuvalara katılmak istiyorlarsa çeşitli yaptırımlarla yüzleşeceklerini bilmeliler.'
'VİRÜS ÇIKARSA FUTBOL DURMAZ'
- Bir insan enfekteyse 2 hafta karantinada kalması kuralı zorunlu. UEFA, koronavirüs pozitif olan biri olursa turnuvaları hakkında nasıl karar verecek?
'Bilim adamların tüm kararlarına ve kurallarına saygı duyuyoruz. Kamu sağlığını korumak için müthiş bir sorumlulukları var. Maçlar oynanırken bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda öncelik, turnuvanın devam etmesidir. Bu konuda bir yetkinliğim yok ama Almanya'nın kurallarına bakıyorum. Çözümleri çok başarılı, adaptif, hedefe yönelik ve liglerin devam etmesini sağlayacak şekilde. Almanya da liglerin aniden durdurulmasını bir formül olarak görmüyor.'
'SIFIR RİSK MÜMKÜN DEĞİL'
'Kimse, kendi ligine ve kendi markasına zarar vermek istemez. Ulusal liglerin organizatörleri, bu işe çok ciddi bakıyor. Liglerini, koronavirüs riskini en aza indirerek başlatmak istiyorlar. Sıfır risk mümkün değil. Sadece sporda değil, tüm iş sektörlerinde sıfır risk diye bir durum söz konusu değil zaten. Biz de tüm önlemleri alacağız ve maçları buna göre oynatacağız.'
'FUTBOLCULAR BOYKOT KARARI ALMAZ'
'Serie A futbolcularına saygım ve sevgim çok büyük. Ayrıca, İtalyan futbol adamlarını da takdirle ve anlayışla karşılıyorum. Korkularını anlıyorum. Ancak, maçların oynanması yönünde karar çıkarsa futbolcuların boykot kararı alacağını düşünmüyorum.'
'LİGLER VE KULÜPLER SORUMLU'
'Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli'ye çok güveniyorum. Onun nisan ayında imzaladığı bir belge var. Tüm liglerde ünvanlar, sportif sonuçlara göre verilecek. Bundan da artık ligler ve kulüpler sorumludur. Son bir şans dahi olsa ve bunu yapacak uygun formülleri varsa, ligleri oynatmalılar. Buna göre şampiyonları ve Avrupa'ya gidecek takımları belirlemeliler.'
'ŞAMPİYONLAR LİGİ, AĞUSTOS'TA BİTECEK'
'Yönetim kurulu, gelecek sezon düzenlenecek UEFA turnuvalarının kesin tarihlerini belirleyecek. Ancak, şunu garanti ediyorum ki bu sezonun Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ağustos ayında yapılacak ve bitecek. Ulusal ligler ise farklı bir konu. Kendi kararlarını kendileri verecek. Bunu çok kez söyledim, bence liglerin yüzde 80'i saha sonuçlarıyla bitecek.'
'FUTBOL ARTIK GERİ DÖNMELİ'
'Koronavirüs pandemisi, sadece futbolu değil tüm iş sektörlerini dizlerinin üstüne çöktürdü. Öncelikler tabii ki kamu sağlığı yönündedir. Bu kısmı atlamıyoruz. Ancak, tüm diğer iş sektörleri gibi futbol sektörü de önlemlerini alarak yeniden hayata dönmeli. Bilim adamlarının belirlediği kurallara uyarak futbola geri döneceğiz. Ulusal ligler de, bilim adamlarının önerileri ve kuralları doğrultusunda başlamalı. Biz turnuvalarımıza, sportif temelli sonuçlarla öne çıkan takımların katılmasını istiyoruz. Sporun doğası böyledir.'
'SEYİRCİLİ MAÇ OLURSA, TRİBÜNE GİDECEĞİM'
'Belirli bir süre için insanları stadyumlara sokamayacağız ne yazık ki. Bundan ötürü de üzgünüm. Umarım, bu süreç çok uzun sürmeyecek. Seyircili maçlar nasıl olacak merakla bekliyorum. Eğer seyircili bir maç olursa, tribüne girecek ve maçı tribünde seyredecek ilk kişi ben olacağım.'
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