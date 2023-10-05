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  • UEFA'nın yeni kuralı Türkiye'ye yarayacak! Avrupa'daki kulüp sayımız artacak

UEFA'nın yeni kuralı Türkiye'ye yarayacak! Avrupa'daki kulüp sayımız artacak

UEFA'nın yeni kuralı Türkiye'ye yarayacak! Avrupa'daki kulüp sayımız artacak
5 Ekim 2023 Perşembe

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takım sayısının 32'den 36'ya çıkması en çok Türkiye'ye yarayacak. Avrupa Kupaları'nda mücadele eden temsilcilerimizin bu sezon topladığı puanlar gelecek sezon Avrupa'da mücadele eden kulüp sayımızın artmasına neden olacak. İşte detaylar...

<p>Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe de ikinci maçlarını oynayacak. Beşiktaş ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile berabere kalmıştı. Fenerbahçe ise sahasında Nordsjaelland'ı mağlup etmişti.</p>
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Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe de ikinci maçlarını oynayacak. Beşiktaş ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile berabere kalmıştı. Fenerbahçe ise sahasında Nordsjaelland'ı mağlup etmişti.

<p>Galatasaray'ın ile birlikte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ülke puanına yaptığı katkı bu sezon sıralamada üst tarafları zorlamamızı sağladı.</p>
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Galatasaray'ın ile birlikte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ülke puanına yaptığı katkı bu sezon sıralamada üst tarafları zorlamamızı sağladı.

<p>Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının bu sezonki başarısı dikkat çekerken, Türkiye'nin gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılma umudu doğdu.</p>
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Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının bu sezonki başarısı dikkat çekerken, Türkiye'nin gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılma umudu doğdu.

<p>Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 2'de tamamlarsa, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılacak.</p>
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Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 2'de tamamlarsa, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılacak.

<p>Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısı artık 32'den 36'ya çıkacak ve 4 yeni kontenjandan 2'si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.</p>
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Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısı artık 32'den 36'ya çıkacak ve 4 yeni kontenjandan 2'si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.

<p>Bu sezonki UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:</p>
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Bu sezonki UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:

<p>10- Portekiz (4.000 puan) </p>
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10- Portekiz (4.000 puan)

<p>9- İspanya (4.062 puan) </p>
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9- İspanya (4.062 puan)

<p>8- İtalya (4.142 puan) </p>
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8- İtalya (4.142 puan)

<p>7- Yunanistan (4.200 puan) </p>
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7- Yunanistan (4.200 puan)

<p>6- Almanya (4.214 puan) </p>
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6- Almanya (4.214 puan)

<p>5- Danimarka (4.250 puan) </p>
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5- Danimarka (4.250 puan)

<p>4- Polonya (4.375 puan) </p>
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4- Polonya (4.375 puan)

<p>3- Hollanda (4.600 puan) </p>
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3- Hollanda (4.600 puan)

<p>2- Belçika (4.800 puan) </p>
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2- Belçika (4.800 puan)

<p><b>1- Türkiye (7.750 puan) </b></p>
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1- Türkiye (7.750 puan)

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