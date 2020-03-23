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Ukrayna'dan geldiler...14 gün gözetim altında tutulacaklar

Ukrayna'dan geldiler...14 gün gözetim altında tutulacaklar
23 Mart 2020 Pazartesi

Ukrayna'dan Ro-Ro kuru yük gemisiyle Sakarya'ya gelen tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.

<p>Ro-Ro kuru yük gemisiyle Ukrayna'dan Karasu Limanı'na getirilen 88 tır şoförü, burada yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından otobüslerle önceden boşaltılan Serdivan ilçesindeki Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'na götürüldü.</p>
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Ro-Ro kuru yük gemisiyle Ukrayna'dan Karasu Limanı'na getirilen 88 tır şoförü, burada yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından otobüslerle önceden boşaltılan Serdivan ilçesindeki Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

<p>İkinci sağlık kontrolünün ardından tek tek odalara alınan kişiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.</p>
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İkinci sağlık kontrolünün ardından tek tek odalara alınan kişiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

<p>Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da tır şoförlerine destek sunacak.</p>
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Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da tır şoförlerine destek sunacak.

<p>Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini sürdürecek.Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini sürdürecek.<br></p>
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Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini sürdürecek.Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini sürdürecek.

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