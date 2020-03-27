İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4662
  • EURO
    7,1143
  • ALTIN
  • BIST100
    89947.9
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınmıştı! Tunceli'de ortaya çıktı

Uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınmıştı! Tunceli'de ortaya çıktı

Uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınmıştı! Tunceli'de ortaya çıktı
27 Mart 2020 Cuma

Tunceli'de yağmurların ardından uluslararası anlaşmalarla koruma altında bulunan benekli Anadolu semenderi ailesi görüntülendi.

<p>Tunceli’de son birkaç gündür devam eden yağmurun ardından kentin farklı noktalarında uluslararası anlaşmalarla koruma altında bulunan 'benekli Anadolu semenderleri' ortaya çıktı.</p>
1
/
12

Tunceli’de son birkaç gündür devam eden yağmurun ardından kentin farklı noktalarında uluslararası anlaşmalarla koruma altında bulunan 'benekli Anadolu semenderleri' ortaya çıktı.

<p>Çoğunlukla Çemişgezek ilçesinde Tağar Vadisi’nde görülen semenderler doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekti.</p>
2
/
12

Çoğunlukla Çemişgezek ilçesinde Tağar Vadisi’nde görülen semenderler doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekti.

<p>Fotoğrafçılar, semenderleri fotoğraflama keyfini yaşadı.</p>
3
/
12

Fotoğrafçılar, semenderleri fotoğraflama keyfini yaşadı.

<p>Arkadaşlarıyla doğa fotoğrafı için Tagar Vadisi’ne giden Onur Balcı,</p>
4
/
12

Arkadaşlarıyla doğa fotoğrafı için Tagar Vadisi’ne giden Onur Balcı,

<p>“Burada semender ailesine denk geldik ve fotoğrafladık. Bu türlere herkesin sahip çıkması gerekiyor” dedi.</p>
5
/
12

“Burada semender ailesine denk geldik ve fotoğrafladık. Bu türlere herkesin sahip çıkması gerekiyor” dedi.

<p>Kentte semenderler ilk kez 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” dahilinde tespit edilmişti.</p>
6
/
12

Kentte semenderler ilk kez 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” dahilinde tespit edilmişti.

<p>Semenderler, uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınması gereken bir tür olarak biliniyor.</p>
7
/
12

Semenderler, uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınması gereken bir tür olarak biliniyor.

8
/
12

9
/
12

10
/
12

11
/
12

12
/
12

Öne Çıkan Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.