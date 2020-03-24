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'Dünyanın çetin bir sınav verdiği bu dönemde üzerimize düşen görevi yerine getirerek sağlık çalışanları ve milletin yanında olmaya devam edeceğiz. Günde 1500 maske üretimiyle başladık. İhtiyaç duyulması halinde kapasitemizi yükseltebiliriz. ' ifadelerini kullandı.