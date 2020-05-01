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'10'UNCU DENEMEMDE ÇEKEBİLDİM'

Daha önce 3 kez bu olayı çektiğini, ancak kalitelerinin son çektiği kadar iyi olmadığını söyleyen Ergün, 'Kullandığım teleskop ile sadece güneş gözlenebiliyor. ISS yaklaşık 480 kilometre yukarıda ve 28 bin kilometre hızla hareket ediyor. Görebileceğimiz tam geçiş olayı 1 saniyeden az, 0.9 saniye sürüyor. Çektiğim fotoğrafları timelapse video haline getirdim. Bu olayı 10'uncu kez çekmeye çalıştım, 3'ünde çekebildim. Ancak daha önce çektiklerimin kalitesi bu kadar yüksek değildi. Bundan sonra ise daha önce çekilmemiş bir fotoğraf çekmek istiyorum. Bu sefer ISS transit fotoğrafına kendimi de eklemek istiyorum' dedi.