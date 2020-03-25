1 / 18



Koronavirüs salgınından biran evvel kurtulmak için tüm devletler kırmızı alarm verdi, tedbirler had safhaya çıkarıldı. Bilim insanları Kovid-19’dan kurtulmanın yollarını ararken, devlet liderleri ise virüsün yayılmasının önüne geçmek için vatandaşlara ‘EVDE KAL’ çağrısında bulunuyor. Coronavirüsle verilen mücadelenin bireysel olarak desteklenmesi, gerekli tedbirlerin alınması can kayıplarının önüne geçilmesinde son derece önemli. İnsan hayatını tehdit eden bu virüsle savaşta; TEK TEK, HEP BİRLİKTE mücadele edecek, önce kendi sonra sevdiklerimizin hayatını koruyacağız. Günlük hayatta, evlerimizde, alışveriş esansında ve sonrasında yapılması gerekenleri Dr. Bengisu Ay ile konuştuk.