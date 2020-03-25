Koronavirüs salgınından biran evvel kurtulmak için tüm devletler kırmızı alarm verdi, tedbirler had safhaya çıkarıldı. Bilim insanları Kovid-19’dan kurtulmanın yollarını ararken, devlet liderleri ise virüsün yayılmasının önüne geçmek için vatandaşlara ‘EVDE KAL’ çağrısında bulunuyor. Coronavirüsle verilen mücadelenin bireysel olarak desteklenmesi, gerekli tedbirlerin alınması can kayıplarının önüne geçilmesinde son derece önemli. İnsan hayatını tehdit eden bu virüsle savaşta; TEK TEK, HEP BİRLİKTE mücadele edecek, önce kendi sonra sevdiklerimizin hayatını koruyacağız. Günlük hayatta, evlerimizde, alışveriş esansında ve sonrasında yapılması gerekenleri Dr. Bengisu Ay ile konuştuk.
İşte evde alınacak önlemler hakkında merak edilenler;
Eve gelince ilk iş ellerinizi su ve sabunla 20 saniye boyunca yıkayın.
Mümkünse kendi yanınızda götürdüğünüz torbaları kullanın.
Eğer böyle bir imkan yoksa dışarıdan getirilen torbaları boşaltıp, geri dönüşüme atın.
Aldığınız ürün ambalajlı, kapaklı bir malzeme ise deterjanlı bir bezle silip ardından kurulayın.
Sebzeleri su ile güzelce yıkayın.
Üzerinde herhangi bir virüs veya bakteri kalmaması için yeşillikleri sirkede bekletin.
Yiyecek ve içecek temizliğinde endişeye gerek olmadığını belirten Dr. Ay, “Çamaşır suyu, yiyecek içecek temizliğinde çok kullanılmasını istediğimiz bir şey değil. Sonuçta biz elimizi su ve sabunla temizleyebiliyorsak, alışveriş malzemelerini de su ile veya kapalı kutuları deterjanlı bir bez ile temizleyebiliriz. Tekrar söylemek gerekirse sebze ve meyvelere kesinlikle deterjan değdirmemek gerekiyor” dedi.
SIK TEMAS EDİLEN YÜZEYLERİ TEMİZ TUTUN
Sık temas edilen yerler; kapı kolları, elektrik anahtarları, cep telefonları gibi buraları 100’de bir oranında hazırlanmış çamaşır sulu karışımla temizlenebilir.
Yer yüzey temizliği her zaman yaptığımız şekilde, deterjan ve su ile yapılmalı.
Sadece riskli alanlar çamaşır suyuyla temizlenmeli; lavabolar, tuvaletler…
KİŞİSEL EŞYALARIN KULLANIMI
Yüz havlusu gibi kişisel malzemelerin ortak kullanılmaması gerekiyor, bunların şahsi olmasına dikkat edin.
Gün içerisinde dışarIda giydiğimiz kıyafetleri eve geldiğimizde mutlaka çıkarıp çamaşır makinesine atmalı, bunlarla evin içerisinde dolaşmak doğru değil.
Çarşaf, yastık kılıfı gibi gereçleri sık sık değiştirin.
Bunları 60-90 derecede yıkayın.amız gerekiyor.