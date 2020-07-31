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İstanbul’dan Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Uzungöl’e gelen Ziya Aslan, “Daha önce atlı jandarma görmedim. Çok güzel bir duygu. İnsanların böyle güzel bir ortamda güvenliğinin sağlanması çok güzel. Katkılarından dolayı yetkililere teşekkür ediyorum” derken, yine bayram tatili için Bursa’dan gelen Halil Ketenci ise “Atlı jandarma ekipleri gölün etrafını geziyorlar. Atlar buraya farklı bir hava kattı” şeklinde konuştu.