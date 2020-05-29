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İlk yılın sonunu buraya katabiliriz. İkinci yılda da oynamadığım dönemler oldu. Oynamadığımda bile hiçbir zaman herhangi kapris yapmadım. Sahaya girdiğimde taraftarlar için her şeyimi verdim. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdim ve oradan başımdan dik ayrıldım. Fenerbahçe taraftarının bana gösterdiği aşk ve sevgi bana gerçekten kalpten dokundu.