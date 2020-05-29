Fenerbahçe'den geçen sezon başında ayrılarak Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli kulüpte yaşadığı günler hakkında samimi itiraflarda bulundu.
'LİGİMİZ 7 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR'
'Yunanistan'da herkes gibi karantina sürecini yaşadık ama 2 haftadır karantina yavaş yavaş sona ermeye başladı. Normal planlamaya göre ligimiz 7 haziran tarihinde başlayacak.'
beIN Sports'a konuşan Fransız yıldız, Fenerbahçe taraftarının kendisine olan desteğini asla unutmayacağını belirtirken, yedek kaldığı dönemde teknik direktör Aykut Kocaman'ın kendisine haksızlık yaptığını söyledi.
İŞTE VALBUENA'NIN SÖZLERİNDEN SATIR BAŞLARI...
Yunanistan'da herkes gibi karantina sürecini yaşadık ama 2 haftadır karantina yavaş yavaş sona ermeye başladı. Normal planlamaya göre ligimiz 7 haziran tarihinde başlayacak.
Tek dileğim, bu durumun bizim gidişatımızı etkilememesi. Yunanistan Kupası'nda yarı finale kadar gelmiştik. Avrupa Ligi ve ligde de iyi bir gidişatımız vardı. Birçok kulvarda devam ettiğimiz bir sezondu.
Fenerbahçe dediğiniz zaman aklıma gelen ilk şey, transfer olduğumda bana yaptıkları karşılama. Her kulüpte yaptığım gibi, 'Bu kulüp için de her şeyimi vereceğim.' demiştim. Fenerbahçe taraftarının bana gösterdiği büyük sevgi beni çok mutlu etmişti.
'OYNAMADIĞIM DÖNEMDE BANA HAKSIZLIK YAPILDI'
Fenerbahçe taraftarında her zaman şunu gördüm, sahada olayım-olmayayım, oynayayım-oynamayayım ki bence oynamadığım durumlar normal değildi. Oynamadığım dönemlerde kesinlikle bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum.
'SAHADA TARAFTARLAR İÇİN HER ŞEYİMİ VERDİM'
İlk yılın sonunu buraya katabiliriz. İkinci yılda da oynamadığım dönemler oldu. Oynamadığımda bile hiçbir zaman herhangi kapris yapmadım. Sahaya girdiğimde taraftarlar için her şeyimi verdim. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdim ve oradan başımdan dik ayrıldım. Fenerbahçe taraftarının bana gösterdiği aşk ve sevgi bana gerçekten kalpten dokundu.
'BU DENLİ SEVGİ GÖREBİLMEK DOKUNAKLI'
Fenerbahçe için sahada her şeyimi verdiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarları sizi her zaman iten ve daha fazlasını isteyen taraftarlar. Beni neyin beklediğini de biliyordum çünkü öncesinde Marsilya'da forma giydim.
'DERBİ ÜZÜNTÜ VERİCİYDİ'
'Sezona aslında iyi bir başlangıç yaptılar ama sonra zorlu bir dönemin içerisine girdiler. İç sahadaki Galatasaray derbisi, taraftarlar adına üzüntü vericiydi.'
'GUSTAVO, ÇOK İYİ TRANSFERDİ'
'Luiz Gustavo transferinin başarılı sonuçlar verdiğini gördük. Onun dışında kalanlar, belki onun kadar beklenenleri veremedi. Herkes Fenerbahçe'de oynayamaz. Çok büyük bir baskı ve hedefler var. Sürekli sizden iyi performanslar bekleniyor. Sahaya büyük kişilikler koymak gerekiyor.'