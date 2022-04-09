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  • Valerien Ismael'den yönetime rapor! İşte gitmesini istediği futbolcular

Valerien Ismael'den yönetime rapor! İşte gitmesini istediği futbolcular

Valerien Ismael'den yönetime rapor! İşte gitmesini istediği futbolcular
9 Nisan 2022 Cumartesi

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, siyah beyazlı takımda kalmasını ve gitmesini istediği oyuncuları belirledi. İşte Valerien Ismael'in yönetime sunduğu rapor...

<p><b>Beşiktaş</b>'a adım attığı günden beri otoritesi ve performansıyla dikkatleri çeken teknik direktör <b>Valerien Ismael</b> takımda kalacak ve gidecek isimleri yönetime sundu.</p>
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Beşiktaş'a adım attığı günden beri otoritesi ve performansıyla dikkatleri çeken teknik direktör Valerien Ismael takımda kalacak ve gidecek isimleri yönetime sundu.

<p>Takvim'in haberine göre; Beşiktaş teknik direktörü, <b>Domagoj Vida</b>'nın takımda kalmasını istiyor. Hırvat stopere yeni sözleşme teklif edilecek. </p>
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Takvim'in haberine göre; Beşiktaş teknik direktörü, Domagoj Vida'nın takımda kalmasını istiyor. Hırvat stopere yeni sözleşme teklif edilecek.

<p>Valerien Ismael, <b>Cyle Larin</b> ve <b>Güven Yalçın</b> konusunda çekimser kaldı. </p>
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Valerien Ismael, Cyle Larin ve Güven Yalçın konusunda çekimser kaldı.

<p>Şartların oluşmaması halinde 2 isimle de yollar ayrılacak. </p>
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Şartların oluşmaması halinde 2 isimle de yollar ayrılacak.

<p><b>Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre </b>ve <b>Mehmet Topal,</b> Beşiktaş'a veda ediyor.</p>
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Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal, Beşiktaş'a veda ediyor.

<p>Fransız çalıştırıcı 3 oyuncu ile de sözleşme yenilenmesini istemedi. </p>
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Fransız çalıştırıcı 3 oyuncu ile de sözleşme yenilenmesini istemedi.

<p><b>Atiba </b>ile 1 yıl daha sözleşme uzatmaya olumlu yaklaşan Beşiktaş teknik direktörü, <b>Abdülkerim Bardakçı </b>transferine de onay verdi. </p>
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Atiba ile 1 yıl daha sözleşme uzatmaya olumlu yaklaşan Beşiktaş teknik direktörü, Abdülkerim Bardakçı transferine de onay verdi.

<p>Fransız çalıştırıcı, Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperinin oyun sistemine uyduğunu ve <b>Abdulkerim </b>için şartların zorlanmasını istedi.</p>
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Fransız çalıştırıcı, Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperinin oyun sistemine uyduğunu ve Abdulkerim için şartların zorlanmasını istedi.

<p><b>SANTRFOR DA İSTİYOR</b></p><p><br></p><p>Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Valerien Ismael ayrıca <b>marka bir santrfor</b> alınması için yönetime rapor sundu.</p>
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SANTRFOR DA İSTİYOR


Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Valerien Ismael ayrıca marka bir santrfor alınması için yönetime rapor sundu.

<p>Fransız hocanın santrfor konusunda önümüzdeki günlerde yönetimle yeni bir toplantı yapması bekleniyor.</p>
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Fransız hocanın santrfor konusunda önümüzdeki günlerde yönetimle yeni bir toplantı yapması bekleniyor.

<p><b>PLANLI PROGRAMLI İLERLİYOR</b></p><p><br></p><p>Valerien Ismael gelecek sezon başarıya ulaşmak için şimdiden çalışmalara başladı. Fransız hoca gelecek sezonun şampiyonluk kadrosunu oluşturmak için çalışıyor.</p><p><br></p><p>Takvim</p>
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PLANLI PROGRAMLI İLERLİYOR


Valerien Ismael gelecek sezon başarıya ulaşmak için şimdiden çalışmalara başladı. Fransız hoca gelecek sezonun şampiyonluk kadrosunu oluşturmak için çalışıyor.


Takvim

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