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Videoyu çeken kişi ise, 'Burada her gün aynı problem, buradaki bütün araçlarda aynı problem var, bizler defalarca 153'ü aramamıza rağmen maalesef hiçbir şekilde çözüm bulunmuyor' şeklinde konuşuyor. Videoda durağında oldukça kalabalık olduğu ancak az sayıda otobüs olduğu görülüyor. Kalabalık nedeniyle sosyal mesafenin de korunmaması dikkat çekiyor.