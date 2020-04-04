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Pazardan alışveriş yapan Ahmet Genç de sağlıkları için tedbirlere uyduklarını belirterek, 'Pazar yerine giren herkes maskesini ve eldivenini takıyor. Şu an için herhangi bir problem yok. Zor günlerden geçiyoruz. İnşallah, en kısa zamanda bu salgından kurtulacağız.' diye konuştu.

Öte yandan, Ambaryolu'ndaki marketlerde de vatandaşların maske ve eldiven takarak alışveriş yaptığı, sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.