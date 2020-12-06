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  • 'Vatanı savunur gibi' Altay Bayındır'a müthiş övgüler: Süper Lig'e damga vurdu

'Vatanı savunur gibi' Altay Bayındır'a müthiş övgüler: Süper Lig'e damga vurdu

'Vatanı savunur gibi' Altay Bayındır'a müthiş övgüler: Süper Lig'e damga vurdu
06 Aralık 2020 Pazar

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'u 2-0'la geçen Fenerbahçe'de maça kaleci Altay Bayındır damga vurdu.

<p>Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, derbi mağlubiyetini unutturmak ve zirveye bir adım daha yaklaşmak için Denizlispor maçına galibiyet parolasıyla çıktı.</p>
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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, derbi mağlubiyetini unutturmak ve zirveye bir adım daha yaklaşmak için Denizlispor maçına galibiyet parolasıyla çıktı.

<p>Karşılaşmaya çok istekli başlayan sarı lacivertliler; henüz 9. dakikada Cisse ile perdeyi açarken, 40'ta sahneye çıkan Tisserand, skoru 2-0 yaptı</p>
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Karşılaşmaya çok istekli başlayan sarı lacivertliler; henüz 9. dakikada Cisse ile perdeyi açarken, 40'ta sahneye çıkan Tisserand, skoru 2-0 yaptı

<p>Soyunma odasına 2-0 önde giren Fenerbahçe, ikinci yarıda büyük düşüş yaşasa da Altay Bayındır, kalesinde adeta devleşti.</p>
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Soyunma odasına 2-0 önde giren Fenerbahçe, ikinci yarıda büyük düşüş yaşasa da Altay Bayındır, kalesinde adeta devleşti.

<p>56. dakikada Denizlispor penaltı kazanırken, Murawski'nin vuruşunda Altay gole izin vermedi.</p>
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56. dakikada Denizlispor penaltı kazanırken, Murawski'nin vuruşunda Altay gole izin vermedi.

<p>Altay, yine aynı dakikalarda Denizlispor'da İsmail Aissati'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu 90 diye tabir edilen bölgeden müthiş bir refleksle kurtardı.</p>
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Altay, yine aynı dakikalarda Denizlispor'da İsmail Aissati'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu 90 diye tabir edilen bölgeden müthiş bir refleksle kurtardı.

<p>Ardından kullanılan kornerde Altay Bayındır, kaleye doğru yönelen topu yine refleksle kurtarmayı başardı.</p>
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Ardından kullanılan kornerde Altay Bayındır, kaleye doğru yönelen topu yine refleksle kurtarmayı başardı.

<p><b>SÜPER LİG'DEKİ EN ÇOK KURTARIŞ YAPTIĞI MAÇ </b></p>
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SÜPER LİG'DEKİ EN ÇOK KURTARIŞ YAPTIĞI MAÇ 

<p>Maçın kalan bölümlerinde harika kurtarışlarına devam eden Altay Bayındır, 6 kezle Süper Lig'de en fazla şut kurtardığı maçı oynadı. </p>
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Maçın kalan bölümlerinde harika kurtarışlarına devam eden Altay Bayındır, 6 kezle Süper Lig'de en fazla şut kurtardığı maçı oynadı. 

<p><b>4'TE 3 YAPTI </b></p><p>Öte yandan, Fenerbahçe'nin genç file bekçisi, kullanılan son 4 penaltının 3'ünü kurtarma başarısı gösterdi.</p>
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4'TE 3 YAPTI

Öte yandan, Fenerbahçe'nin genç file bekçisi, kullanılan son 4 penaltının 3'ünü kurtarma başarısı gösterdi.

<p><b>ALTAY'DAN ALİ PALABIYIK'A İSYAN </b></p><p><br></p>
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ALTAY'DAN ALİ PALABIYIK'A İSYAN


<p>Tartışmalı bir pozisyon sonrasında Serdar Aziz'e verilen kırmızı kart üzerinden tepki gösteren genç kaleci, 'Daha ilk dakikadan ne bu ya? Hocam kırmızı kart verdin yetmiyor mu?' şeklinde seslendi.</p>
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Tartışmalı bir pozisyon sonrasında Serdar Aziz'e verilen kırmızı kart üzerinden tepki gösteren genç kaleci, 'Daha ilk dakikadan ne bu ya? Hocam kırmızı kart verdin yetmiyor mu?' şeklinde seslendi.

<p><b>SOSYAL MEDYA YIKILDI </b></p><p>Genç yıldızın başarılı performansı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. İşte o paylaşımlardan bazıları...</p>
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SOSYAL MEDYA YIKILDI

Genç yıldızın başarılı performansı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. İşte o paylaşımlardan bazıları...

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