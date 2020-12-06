Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, derbi mağlubiyetini unutturmak ve zirveye bir adım daha yaklaşmak için Denizlispor maçına galibiyet parolasıyla çıktı.
Karşılaşmaya çok istekli başlayan sarı lacivertliler; henüz 9. dakikada Cisse ile perdeyi açarken, 40'ta sahneye çıkan Tisserand, skoru 2-0 yaptı
Soyunma odasına 2-0 önde giren Fenerbahçe, ikinci yarıda büyük düşüş yaşasa da Altay Bayındır, kalesinde adeta devleşti.
56. dakikada Denizlispor penaltı kazanırken, Murawski'nin vuruşunda Altay gole izin vermedi.
Altay, yine aynı dakikalarda Denizlispor'da İsmail Aissati'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu 90 diye tabir edilen bölgeden müthiş bir refleksle kurtardı.
Ardından kullanılan kornerde Altay Bayındır, kaleye doğru yönelen topu yine refleksle kurtarmayı başardı.
SÜPER LİG'DEKİ EN ÇOK KURTARIŞ YAPTIĞI MAÇ
Maçın kalan bölümlerinde harika kurtarışlarına devam eden Altay Bayındır, 6 kezle Süper Lig'de en fazla şut kurtardığı maçı oynadı.
4'TE 3 YAPTI
Öte yandan, Fenerbahçe'nin genç file bekçisi, kullanılan son 4 penaltının 3'ünü kurtarma başarısı gösterdi.
ALTAY'DAN ALİ PALABIYIK'A İSYAN
Tartışmalı bir pozisyon sonrasında Serdar Aziz'e verilen kırmızı kart üzerinden tepki gösteren genç kaleci, 'Daha ilk dakikadan ne bu ya? Hocam kırmızı kart verdin yetmiyor mu?' şeklinde seslendi.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Genç yıldızın başarılı performansı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. İşte o paylaşımlardan bazıları...