Galatasaray Futbol Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam ediyor.
Günün ilk antrenmanı saat 11.00 ve 12.00’de iki ayrı seansta gerçekleştirilirken her iki çalışmada da sarı kırmızılı oyuncular, altışarlı iki grup hâlinde iki ayrı sahada yer aldı.
Günün ilk antrenmanına core stabilizasyon çalışmalarıyla başlandı.
Daha sonra koşu çalışmaları üzerinde duruldu.
Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, günün ikinci çalışmasını saat 17.00’de ve saat 18.00’de iki ayrı seansta gerçekleştirecek.
Bu arada 24 Mart'ta koronavirüs testi pozitif çıkan, ardından gördüğü tedavi sonrası hastaneden taburcu edilen teknik direktör Fatih Terim, takımının başına döndü.
Oyuncularıyla hasret gideren tecrübeli teknik adamın keyifli olması dikkat çekti.