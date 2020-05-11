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Ve Fatih Terim geri döndü

Ve Fatih Terim geri döndü
11 Mayıs 2020 Pazartesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs hastalığını atlattıktan sonra ilk kez sarı-kırmızılı takımın başında antrenmana çıktı. İşte detaylar...

<p>Galatasaray Futbol Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam ediyor.</p>
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Galatasaray Futbol Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam ediyor.

<p>Günün ilk antrenmanı saat 11.00 ve 12.00’de iki ayrı seansta gerçekleştirilirken her iki çalışmada da sarı kırmızılı oyuncular, altışarlı iki grup hâlinde iki ayrı sahada yer aldı.</p>
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Günün ilk antrenmanı saat 11.00 ve 12.00’de iki ayrı seansta gerçekleştirilirken her iki çalışmada da sarı kırmızılı oyuncular, altışarlı iki grup hâlinde iki ayrı sahada yer aldı.

<p>Günün ilk antrenmanına core stabilizasyon çalışmalarıyla başlandı.</p>
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Günün ilk antrenmanına core stabilizasyon çalışmalarıyla başlandı.

<p>Daha sonra koşu çalışmaları üzerinde duruldu.</p>
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Daha sonra koşu çalışmaları üzerinde duruldu.

<p>Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.</p>
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Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

<p>Galatasaray, günün ikinci çalışmasını saat 17.00’de ve saat 18.00’de iki ayrı seansta gerçekleştirecek.</p>
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Galatasaray, günün ikinci çalışmasını saat 17.00’de ve saat 18.00’de iki ayrı seansta gerçekleştirecek.

<p>Bu arada 24 Mart'ta koronavirüs testi pozitif çıkan, ardından gördüğü tedavi sonrası hastaneden taburcu edilen teknik direktör Fatih Terim, takımının başına döndü.</p>
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Bu arada 24 Mart'ta koronavirüs testi pozitif çıkan, ardından gördüğü tedavi sonrası hastaneden taburcu edilen teknik direktör Fatih Terim, takımının başına döndü.

<p>Oyuncularıyla hasret gideren tecrübeli teknik adamın keyifli olması dikkat çekti.</p>
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Oyuncularıyla hasret gideren tecrübeli teknik adamın keyifli olması dikkat çekti.

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