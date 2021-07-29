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Vedat Muriç İstanbul'a geldi! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

Vedat Muriç İstanbul'a geldi! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?
29 Temmuz 2021 Perşembe

Fenerbahçe'nin geçen sezon Lazio'ya sattığı ancak bu takımda istenen performansı gösteremeyen Vedat Muriç'in İstanbul'a geldiği öğrenildi. Kosovalı golcünün bu ziyareti Fenerbahçe'ye döneceği iddialarını iyice alevlendirdi.

<p><b>Fenerbahçe</b>'de golcü arayışları sürerken özellikle <b>Vedat Muriç</b> ismi bir türlü gündemden düşmüyor. </p>
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Fenerbahçe'de golcü arayışları sürerken özellikle Vedat Muriç ismi bir türlü gündemden düşmüyor.

<p>Sarı-lacivertli takımdan geçtiğimiz sezon 17.5 milyon euroya Lazio'ya transfer olan Kosovalı futbolcu, Serie A'da bekleneni veremedi.</p>
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Sarı-lacivertli takımdan geçtiğimiz sezon 17.5 milyon euroya Lazio'ya transfer olan Kosovalı futbolcu, Serie A'da bekleneni veremedi.

<p>İtalya'da devamlı eleştirilerin hedefi olan ve Lazio'nun göndereceği iddia edilen golcü adına en önemli adres olarak Fenerbahçe gösteriliyor. <br></p>
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İtalya'da devamlı eleştirilerin hedefi olan ve Lazio'nun göndereceği iddia edilen golcü adına en önemli adres olarak Fenerbahçe gösteriliyor.

<p>Sarı-lacivertliler ise eski yıldızını kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. İşte bu doğrultuda sürpriz bir gelişme yaşandı.</p>
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Sarı-lacivertliler ise eski yıldızını kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. İşte bu doğrultuda sürpriz bir gelişme yaşandı.

<p><b>AÇIKLAMA YAPMADAN AYRILDI</b></p><p><br></p><p><i>Ajansspor'un haberine göre;</i> <b>Vedat Muriç, saat 23.00 civarında İstanbul'a geldi. </b></p>
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AÇIKLAMA YAPMADAN AYRILDI


Ajansspor'un haberine göre; Vedat Muriç, saat 23.00 civarında İstanbul'a geldi.

<p>Ünlü futbolcunun açıklama yapmadan aceleyle havaalanından ayrılması dikkat çekti.</p>
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Ünlü futbolcunun açıklama yapmadan aceleyle havaalanından ayrılması dikkat çekti.

<p>Vedat Muriç'e yakın çevreler golcü oyuncunun tatil için İstanbul'a geldiğini belirtti. </p>
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Vedat Muriç'e yakın çevreler golcü oyuncunun tatil için İstanbul'a geldiğini belirtti.

<p>Ancak bu ziyaret Muriç'in yeniden Fenerbahçe'ye döneceği iddialarını iyice alevlendirdi.</p>
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Ancak bu ziyaret Muriç'in yeniden Fenerbahçe'ye döneceği iddialarını iyice alevlendirdi.

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