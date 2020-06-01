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Vedat Muriqi için müthiş teklif

Vedat Muriqi için müthiş teklif
01 Haziran 2020 Pazartesi

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'ye transfer teklifi yağıyor... İşte Kosovalı golcüyü isteyen kulüpler ve sarı lacivertli kulübün bu transferden kazanacağı para...

<p>İtalyan ekibi Lazio, son dönemlerde adı sıkça Avrupa’nın önde gelen kulüpleriyle anılan Fenerbahçe’nin yıldızı Vedat Muriqi’yi kadrosuna katmak için planını belirledi.</p>
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İtalyan ekibi Lazio, son dönemlerde adı sıkça Avrupa’nın önde gelen kulüpleriyle anılan Fenerbahçe’nin yıldızı Vedat Muriqi’yi kadrosuna katmak için planını belirledi.

<p>İtalyan ekibi Kosovalı golcü için 20 milyon euroyu gözden çıkardı.</p>
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İtalyan ekibi Kosovalı golcü için 20 milyon euroyu gözden çıkardı.

<p>Lazio bu sezon sonunda 31 yaşındaki golcüsü Caicedo’yu satıp, boşluğunu Vedat’la doldurmak istiyor.</p>
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Lazio bu sezon sonunda 31 yaşındaki golcüsü Caicedo’yu satıp, boşluğunu Vedat’la doldurmak istiyor.

<p>İtalyan temsilcisi birçok taliplisi olan Caicedo’yu elden çıkarmakta zorlanmayacak.</p>
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İtalyan temsilcisi birçok taliplisi olan Caicedo’yu elden çıkarmakta zorlanmayacak.

<p>Vedat Muriqi ile İngiliz ekibi West Bromwich Albion da yakından ilgileniyor.</p>
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Vedat Muriqi ile İngiliz ekibi West Bromwich Albion da yakından ilgileniyor.

<p>Ada ekibinin Teknik Direktörü Slaven Bilic, 26 yaşındaki Kosovalı golcünün transfer edilmesini çok istiyor.</p>
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Ada ekibinin Teknik Direktörü Slaven Bilic, 26 yaşındaki Kosovalı golcünün transfer edilmesini çok istiyor.

<p>İngiliz ekibinin bu transfer için 20 milyon sterlini gözden çıkardığı da iddia ediliyor.</p>
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İngiliz ekibinin bu transfer için 20 milyon sterlini gözden çıkardığı da iddia ediliyor.

<p>Bir diğer İngiliz ekibi Tottenham da başarılı forveti yakından takip ediyor.</p>
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Bir diğer İngiliz ekibi Tottenham da başarılı forveti yakından takip ediyor.

<p>Fransız ekibi Rennes’in de transfer listesinde Vedat Muriqi’nin olduğu dile getiriliyor.</p>
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Fransız ekibi Rennes’in de transfer listesinde Vedat Muriqi’nin olduğu dile getiriliyor.

<p>Vedat’ın olası satışından Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’a yüzde 15 pay verecek.</p>
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Vedat’ın olası satışından Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’a yüzde 15 pay verecek.

<p>Sarı Lacivertliler başarılı oyuncunun satışından gelecek sıcak para ile ise transfer bütçesini oluşturmak istiyor. </p>
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Sarı Lacivertliler başarılı oyuncunun satışından gelecek sıcak para ile ise transfer bütçesini oluşturmak istiyor. 

<p>Kosovalı forvetinin takımdan ayrılması durumunda takımda forvet olarak bir tek Mevlüt Erdinç kalıyor.</p>
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Kosovalı forvetinin takımdan ayrılması durumunda takımda forvet olarak bir tek Mevlüt Erdinç kalıyor.

<p>Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun golcü takviyesi konusunda da çalışmalar yaptığı öğrenildi. Emre bazı isimlerle görüşmeler halinde olduğu da belirtildi.</p><p><br></p><p>Akşam</p>
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Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun golcü takviyesi konusunda da çalışmalar yaptığı öğrenildi. Emre bazı isimlerle görüşmeler halinde olduğu da belirtildi.


Akşam

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