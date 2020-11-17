7256 sayılı prim ve vergilere ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi borcu yapılandırma başvurusu E-Devlet ile kolayca yapılabilecek. Peki Vergi affı hangi tarihleri ve hangi borçları kapsıyor? İşte borç yapılandırma süreci ile ilgili merak edilen detaylar
VERGİ AFFI RESMİ GAZETE'DE ONAYLANDI
Vergi affı (borç yapılandırma işlemi) düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. KYK öğrenim kredisi borcu ve SGK prim ödemelerini de kapsayan vergi borcu yapılandırma işlemi için E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli olacak. Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi (İVD) üzerinden yapılabilecek olan vergi borcu yapılandırma işlemi, 18 taksite bölünüp 36 aya yayılabilecek.
BORÇ YAPILANDIRMASI TRAFİK CEZALARINI KAPSIYOR MU?
Yasa, 4 milyon kişinin borcunu yapılandırmasını sağlayacak. Toplamda 500 milyar liralık borcun yapılandırılmasının sağlayacak yasa sayesinde, vergi affı trafik cezalarını da kapsıyor.
VERGİ AFFI HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katma değer vergisi, özel tüketim, motorlu taşıtlar, trafik cezaları, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Ayrıca sigorta primlerinden öğrenim kredisine kadar devlete olan borçların taksitlerle ödenmesini sağlayacak.
Vergi borcu yapılandırma ile ilgili düzenlemesi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarını kapsıyor.
VERGİ YAPILANDIRMASI KAPSAMINDA OLAN BORÇLAR
Yapılandırma, ödenmeyen vergi borçları, emlak, motorlu taşıtlar vergileri, gençlerin öğrenim kredileri, trafik cezaları, seçim, nüfus, askerlik para cezaları, otoyol geçiş cezaları, Gümrük Bakanlığınca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen sigorta primleri, çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, il özel idarelerinin, asli ve fer'i amme alacakları, belediyelerin vergi, emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi alacaklarını kapsıyor.
TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidatları da yapılandırma kapsamında olacak.
VERGİ AFFI HANGİ TARİHLERİ KAPSIYOR?
Yapılandırma, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak. Vergi affından yararlanmak isteyenler, başvurularını bugünden itibaren yıl sonuna kadar yapabilecek
Vergi borçları ile il özel idarelerine, belediyelere olan borçların ilk taksiti 2021'in Ocak ayında, SGK'ya olan borçların ilk taksiti de 2021 Şubat ayında ödenecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler 2021 Ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak ödemeler ise şubat ayında başlayacak.
HANGİ CEZALAR KAPSAM DIŞI?
Adli para cezaları, düzenleyici denetleyici kurullar tarafından verilen idari para cezaları, COVID-19’la mücadele kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde verilen para cezaları ve yasak yerlerde tütün kullanımı nedeniyle verilen para cezaları kanunun kapsamı dışında tutulacak.
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?
7256 sayılı kanun kapsamında borçlarında yapılandırma sürecine girebilecek olan vatandaşlar, bu işlemler için internet vergi dairesini kullanacak. Buraya giriş yapabilmek için üye olma ya da E-Devlet şifresini kullanma hakkına sahip olan vatandaşlar, karşılarına çıkacak olan ekrandan işlemlerini gerçekleştirecek.
VERGİ YAPILANDIRMADA ÖDEMELER NASIL OLACAK?
Yapılandırma kapsamında, ödemeler ikişer aylık aralıklarla 18 taksitle yapılabilecek. Borçlarını ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenler, gecikme faizinden tümüyle kurtulacak. Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek.
TAKSİTLER AKSARSA YAPILANDIRMA BOZULACAK MI?
Kanundan yararlanmak için ilk 2 taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. İlk iki taksitten sonra ise, bir takvim yılında 2 taksit süresinde ödenmezse bir şans daha verilecek. Bu ödenmeyen 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilebilecek.
YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNİN BİR KISMI ÖDENMEZSE NE OLACAK?
Böyle bir durumda ödenen tutar yapılandırma kapsamında kalacak. Kalan borç ise ilgili mevzuata göre takip ve tahsil edilecek.
VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
7256 sayılı kanun kapsamında borçlarında yapılandırma sürecine girebilecek olan vatandaşlar, bu işlemler için internet vergi dairesini kullanacak. Buraya giriş yapabilmek için üye olma ya da E-Devlet şifresini kullanma hakkına sahip olan vatandaşlar, karşılarına çıkacak olan ekrandan işlemlerini gerçekleştirecek.
Ekranda da yer alan sol menüdeki ödeme ve borç işlemleri ekranına giriş yapılması gerekecek.
Burada 7256 sayılı kanun kapsamında ödeme işlemleri menüsüne giriş yapacak olan vatandaşlar, başvurularım ekranına tıklayarak ödeme planlarını seçtikten sonra işlemlerini gerçekleştirebilecek.
GECİKME ZAMMININ YÜZDE 90'I SİLİNİYOR
Yapılandırma hakkı için yıl sonuna kadar müracaat edilecek. Borcun gecikme faizi ve gecikme zammı hesaplanırken, aylık yüzde 0.35 olarak belirlenen yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınacak. Borçlar ilk taksitte ödenirse, gecikme zammının yüzde 90’ı silinecek.
GİB'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Açıklamada, kanunda öne çıkan düzenlemelere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:
VERGİ DÜZENLEMESİNİN DETAYLARI:
'Söz konusu kanunla, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılması, vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi, motorlu taşıtlar vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, öğrenim veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması imkanları getirildi.'
YÜZDE 50 İNDİRİM YAPILACAK
Açıklamada, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde sağlanan kolaylığa da işaret edilerek, 'Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim yapılması, yapılandırılan tutarların peşin veya 2'şer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi, yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi, vadesi 31 Aralık 2014'ten önce olan aslı 100 lira ve altındaki borçların silinmesi, 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması, 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkanları da sağlandı.' ifadelerine yer verildi.
Söz konusu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020'ye kadar başvuru yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların, (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021'e kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağının ve vergi incelemesi yapılmayacağının altı çizildi.